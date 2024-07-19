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Uzmanlardan uyarı: Sıcaklık yükseliyor hasta sayısı artıyor!

Şırnak Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban, sıcak hava koşullarının hastanelerdeki hasta sayısını artırdığına dikkat çekti. Dr. Taban, gebelerin ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıvı tüketimini artırmaları gerektiğini, ayrıca hareketsiz kalmamalarının önemine vurgu yaptı. Dr. Taban, sıcak havaların damar tıkanıklığı ve pıhtılaşmalarında artışa neden olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 16:42
Uzmanlardan uyarı: Sıcaklık yükseliyor hasta sayısı artıyor!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Şırnak’ta hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi. Bu artış, sağlık uzmanlarının endişe duymasına neden oldu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban, özellikle kronik hastalıkları olan bireylerin, sıvı tüketimine özen göstermeleri ve 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Kronik Hatalarda Zorlanma

Dr. Taban, sıcaklıkların artışının, kalp ve tansiyon hastaları ile daha önce baypas ameliyatı geçirmiş kişileri olumsuz etkilediğini söyledi. Bu kişilerin aşırı sıcaklarda dışarıda uzun süre kalmamaları gerektiğini vurgulayan Taban, hava sıcaklığının damarlarda zorlanmalara yol açabileceğine dikkat çekti. Özellikle sıvı kaybının damar sağlığını etkileyebileceğini ifade etti.

Sıvı Kaybına Dikkat

Sıcak hava nedeniyle vücutta sıvı kaybının artış gösterdiğini belirten Dr. Taban, bunun damardaki sıvı hacmini azalttığını ve damar içindeki sıvının pekmez kıvamına geldiğini açıkladı. Bu durumun damar pıhtılaşmalarını artırabileceğini ifade eden Taban, vatandaşların bol su tüketmelerinin bu tür sağlık sorunlarının önüne geçeceğini söyledi.

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