Ebeveynler dikkat! Çocuğunuz böyle oturuyorsa büyük sağlık tehlikesi yaratabilir! Derhal müdahale gerektiriyor

Çocukların sıkça kullandığı W oturuşu, ortopedik ve nörolojik sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu oturuşun çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini ve erken müdahale edilmesi gerektiğini vurguluyor. W oturuşunun zararları nelerdir ve nasıl önlenir? Bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde...

Ebeveynler dikkat! Çocuğunuz böyle oturuyorsa büyük sağlık tehlikesi yaratabilir! Derhal müdahale gerektiriyor
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Çocukların oturma şekilleri, büyüme ve gelişme dönemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Çocukların birçoğunun tercih ettiği W oturuşu, yani dizlerini büküp ayaklarını kalçalarının iki yanına alacak şekilde oturma şekli, görünüşte masum gibi görünse de, aslında birçok sağlık sorununa davetiye çıkarmaktadır. Peki çocuklar neden W şeklinde oturur? Bu oturuş şeklinin çocukların fiziksel gelişimine zararları nelerdir ve nasıl düzeltilir? İşte detaylar...

ÇOCUKLAR NEDEN W ŞEKLİNDE OTURUR?

W oturuşu, çocukların doğal ve kolay bir geçiş yolu olarak kullandığı bir oturuş şeklidir. Özellikle, emekleme dönemindeki bebekler, emeklemeden oturmaya geçmek için bu pozisyona gelirler. Bu oturuş, çocuklara stabil bir denge sağladığı için, çoğu çocuk bu şekilde oturmayı tercih eder. 

w oturuşu

Ancak, bazı çocuklarda W oturuşu, kas gevşekliği, eklem esnekliği, nöromusküler rahatsızlıklar, gelişimsel kalça displazisi gibi bazı fiziksel faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu durumda, çocukların bu oturuşu yapmalarının altında yatan nedenleri tespit etmek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak önemlidir.

W OTURUŞUNUN ZARARLARI NELERDİR?

W oturuşu, çocukların gelişim dönemlerinde birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu sorunlar şunlardır:

* Bacaklarda ve kalçada kas sertliği ve ağrı

* Kalçalarda içe dönüklük ve içe basma

* Diz ve bilek eklemlerinde dönüklük ve aşınma

* Yürüme bozukluğu ve denge sorunu

çocukta denge sorunu

* Kaba motor becerilerinin gelişmemesi ve koordinasyon eksikliği

* Omurga eğriliği ve duruş bozukluğu

* Psikolojik ve sosyal gelişimde gerilik

W OTURUŞU NASIL DÜZELTİLİR?

W oturuşu, çocukların sağlığını ve gelişimini olumsuz etkileyen bir oturuş şeklidir. Bu nedenle, bu oturuşun önlenmesi ve düzeltilmesi için erken müdahale etmek gerekmektedir. W oturuşunu önlemek için şu adımlar izlenebilir:

* Çocukların W oturuşu yaptıklarını fark etmek ve onları bu pozisyondan çıkarmak

* Çocukların iki yana dönmesini sağlamak için oyuncakları yanlarına koymak

* Çocuklara alternatif oturuş şekilleri öğretmek ve teşvik etmek (örneğin, bacaklar önde, bacaklar yanlarda, bacaklar çapraz, bağdaş kurma)

w oturuşu nasıl önlenir

* Çocukların otururken kaslarını güçlendirmek için egzersizler yapmalarını sağlamak

* Çocukların oturma sürelerini sınırlamak ve ara vererek hareket etmelerini sağlamak

* Çocukların oturma pozisyonlarını düzenli olarak kontrol etmek ve düzeltmek

* Çocukların fiziksel gelişimlerini takip etmek ve herhangi bir sorun olduğunda uzmana başvurmak

w oturuşu hakkında

W oturuşu, çocukların sağlıklı ve mutlu büyümelerini engelleyebilecek bir oturuş şeklidir. Bu nedenle, ailelerin ve eğitimcilerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olması, çocukların bu oturuşu yapmamaları için gerekli önlemleri alması önemlidir. 

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