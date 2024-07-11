El ve ayak nasırını 24 saatte geçiriyor! Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Ayaklardaki nasırlar birçok insanın ortak sorunudur. Bu sorun çeşitli doğal yöntemlerle hafifletilebilir.

Ayak nasırları nasıl tedavi edilir?

Aspirin ayak nasırı tedavisinde etkili olabileceği söylenir. Aspirindeki salisilik asit, ölü deri hücrelerinin yumuşamasına ve ölü deri hücrelerinin dökülmesine yardımcı olabilir. Bundan dolayı aspirin, nasır tedavisi için topikal olarak kullanılabilir.

Bunu yapmak için birkaç aspirin tabletini toz haline getirin ve birkaç damla limon suyuyla karıştırarak bir macun oluşturun. Bu karışımı nasırın üzerine uygulayın.





Daha sonra ayaklarınızı bant ya da bezle sarın. Birkaç saat bekletilirse nasır yumuşar ve bir tırnak törpüsü veya ponza taşıyla kolayca çıkarılabilir. Aspirinin anti-inflamatuar özellikleri aynı zamanda kornea bölgesindeki ağrı ve inflamasyonun azaltılmasına da yardımcı olur. Bu uygulama nasırların neden olduğu rahatsızlığı azaltır ancak düzenli kullanımla tamamen yok olmasına katkıda bulunur.

Not: Bu mesaj yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Olumsuzluklardan kaçınmak için bir uzmana danışın.