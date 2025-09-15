Erzurum'da Ambulans Helikopterle Kalp Krizi Hastası Hastaneye Nakledildi

Olayın Detayları

Karaçoban ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Karaçoban Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 67 yaşındaki Ferzende A'nın tetkiklerinde, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanın sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi gerekçesiyle ilçeye sevk edilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan Ferzende A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Hastaneye zamanında yetiştirilen hasta tedaviye alındı ve anjiyo yapılacağı öğrenildi.

