Erzurum Şehir Hastanesi'nde TÜSEB TTO Açıldı – Sağlıkta Yenilikçi Projelere Destek

Erzurum Şehir Hastanesi'nde TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi hizmete girdi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde, sağlıkta yenilikçi projelere destek vermek amacıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) açıldı. Hastanenin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda kurdele kesilerek ofisin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta verilen mesajlar

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, konuşmasında üreten sağlık sisteminin tesis edilmesi için TTO'ların önemine vurgu yaptı ve sağlık personelinin fikirlerinin bu sistemin temelini oluşturduğunu belirtti. Kervan, 'Yılların verdiği sahadaki tecrübeler, bazen yorgunluktan, çaresizlikten oluşturduğumuz çareler var. Bunlar gibi sizin fikirlerinizi ürüne dönüştürmek istiyoruz. Sizden TTO'ya gelip fikrinizi bizim ekiplere iletmenizi istiyoruz.' dedi.

Kervan, sürecin devamını şöyle özetledi: 'O saatten sonra biz sizin fikrinizi hukuk ekiplerimizle koruma altına alıyoruz ve size destek olacağız.'

TTO'nun sunduğu destekler

TÜSEB TTO proje ekipleri, fikrin ürüne dönüştürülmesi aşamasında; üretim, klinik çalışması ve hayvan çalışmaları gibi alanlarda fikir sunuculara destek verecek. Kervan, 'İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayvan laboratuvarına sahibiz. Bugün implante ettiğimiz herhangi bir tıbbi cihazı aylarca biz o hayvanlarda takip edebiliyoruz.' diye konuştu.

Kervan, projelerin uluslararası ürüne dönüşmesi sürecinde TÜSEB ve TTO'nun tüm aşamalarda yanlarında olacağını belirtti ve sağlık çalışanlarına şu taahhüdü verdi: 'Sizden bir ücret almayacağız, üstüne üstelik projeleriniz için size fon vereceğiz. Tüm patent ve fikir hakları da sizin olacak.'

Yerel ve ulusal vizyona katkı

Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, törende yalnızca bir ofisin açılmadığını, bunun Erzurum'un tarihine, Türkiye'nin sağlık vizyonuna ve geleceğin bilim dünyasına altın harflerle yazılacak bir sayfa açmak anlamına geldiğini ifade etti.

Sunumlar ve katılımcılar

Açılış konuşmalarının ardından '2025 TÜSEB Proje Destekleri ve Üreten Sağlık Modelinde TÜSEB TTO'nun Rolü', 'TÜSEB Proje Desteklerinde 2025 Vizyonu' ve 'Üreten Sağlık Modelinde TÜSEB TTO'nun Rolü' başlıklarında sunumlar yapıldı. Sempozyuma akademisyenler ve sağlık personeli katıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki TTO, sağlık çalışanlarının fikirlerini koruma, geliştirme ve ticarileştirme süreçlerinde kapsamlı destek sağlayarak bölgesel ve ulusal düzeyde yenilikçiliği teşvik etmeyi hedefliyor.

