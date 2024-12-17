Fast Food Tüketimi Öğrenme Bozukluklarını Tetikliyor

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, fast food türü beslenmenin, yağ dokusu ve kandaki şeker düzeyini artırarak öğrenme bozukluklarına yol açabileceğini ifade etti. Yüksel, bu konuda önemli bilgiler paylaşmak amacıyla Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü' paneline katıldı.

Panel sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Yüksel, yeme alışkanlıklarının sadece fiziksel ihtiyaç değil, aynı zamanda duygusal bir boyutu da olduğunu vurguladı. Fast food ve sağlıksız beslenmenin vücutta yağ dokusunu artırarak, bunun sonucunda bazı moleküllerin beyin üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Yüksel, 'Tencere yemeklerinin yeniden alışkanlık haline getirilmesi gerekli' diyerek, fast food ürünlerinin içindeki maddelerin insanları daha fazla yemeye teşvik ettiğini ve bu durumu bağımlılığa benzetti. Tatlandırıcı unsurların kullanımından kaçınılmasının önemine değinen Yüksel, sağlıklı beslenmenin beyin ve bağırsak sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını kaydetti.

'Hafıza sorunları ortaya çıkıyor' diyen Yüksel, fast food'un insan sağlığına olan tehditlerini şöyle sıraladı: 'Bu besinler, vücudumuzdaki yağ dokusunu artırıyor. Yağ dokusu miktarı arttıkça, salgılanan leptin (tokluk hormonu) seviyesi de yükseliyor. Normalde bu hormon, beynimizde doyma sinyalini oluşturması için gereklidir. Ancak leptin seviyesi belirli bir sınırı aştığında, beynimiz bu sinyali algılayamaz hale geliyor. Sonuç olarak açlık hissi devam ediyor ve tokluk sağlanamıyor. Bu durum, obeziteye ve dolayısıyla da beyinsel fonksiyonların bozulmasına yol açıyor.'

Yüksel, fast food beslenmenin öğrenme bozuklukları ve hafıza sorunları yaratabileceğini, ayrıca şeker metabolizmasının bozulması sonucunda Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişme riskini artırdığını aktardı.

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğunca Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü" paneline katıldı. Yüksel, katılımcılara konuya ilişkin bilgiler verdi.

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğunca Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü" paneline katıldı. Yüksel, katılımcılara konuya ilişkin bilgiler verdi.