DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,8 -0,19%
ALTIN
2.963,99 0,5%
BITCOIN
3.762.589,58 -1,44%

Fast Food Tüketimi Öğrenme Bozukluklarını Tetikliyor

Uzmanlar, fast food'un öğrenme bozukluklarına ve hafıza sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:01
Fast Food Tüketimi Öğrenme Bozukluklarını Tetikliyor

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, fast food türü beslenmenin, yağ dokusu ve kandaki şeker düzeyini artırarak öğrenme bozukluklarına yol açabileceğini ifade etti. Yüksel, bu konuda önemli bilgiler paylaşmak amacıyla Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü' paneline katıldı.

Panel sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Yüksel, yeme alışkanlıklarının sadece fiziksel ihtiyaç değil, aynı zamanda duygusal bir boyutu da olduğunu vurguladı. Fast food ve sağlıksız beslenmenin vücutta yağ dokusunu artırarak, bunun sonucunda bazı moleküllerin beyin üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Yüksel, 'Tencere yemeklerinin yeniden alışkanlık haline getirilmesi gerekli' diyerek, fast food ürünlerinin içindeki maddelerin insanları daha fazla yemeye teşvik ettiğini ve bu durumu bağımlılığa benzetti. Tatlandırıcı unsurların kullanımından kaçınılmasının önemine değinen Yüksel, sağlıklı beslenmenin beyin ve bağırsak sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını kaydetti.

'Hafıza sorunları ortaya çıkıyor' diyen Yüksel, fast food'un insan sağlığına olan tehditlerini şöyle sıraladı: 'Bu besinler, vücudumuzdaki yağ dokusunu artırıyor. Yağ dokusu miktarı arttıkça, salgılanan leptin (tokluk hormonu) seviyesi de yükseliyor. Normalde bu hormon, beynimizde doyma sinyalini oluşturması için gereklidir. Ancak leptin seviyesi belirli bir sınırı aştığında, beynimiz bu sinyali algılayamaz hale geliyor. Sonuç olarak açlık hissi devam ediyor ve tokluk sağlanamıyor. Bu durum, obeziteye ve dolayısıyla da beyinsel fonksiyonların bozulmasına yol açıyor.'

Yüksel, fast food beslenmenin öğrenme bozuklukları ve hafıza sorunları yaratabileceğini, ayrıca şeker metabolizmasının bozulması sonucunda Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişme riskini artırdığını aktardı.

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel...

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğunca Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü" paneline katıldı. Yüksel, katılımcılara konuya ilişkin bilgiler verdi.

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel...

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğunca Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü" paneline katıldı. Yüksel, katılımcılara konuya ilişkin bilgiler verdi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fast Food Tüketimi Öğrenme Bozukluklarını Tetikliyor
2
Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu: Antalya'da Tedavi Ediliyor
3
Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor
4
Yozgat'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Bağırsağından 13 Mıknatıslı Boncuk Çıkarıldı
5
İzmir'de Tip 1 Diyabet Hastalarında Sensör Sevincine Yol Açan Gelişme
6
Babasının Böbreği ile Hayata Tutunan Sudenur, Üniversite Hayali İçin Gün Sayıyor
7
Sağlığınıza Zarar Verebilecek 10 Gıda: Asla Yeniden Isıtmayın!

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!