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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Turuncu Işıkla Aydınlatılacak

İstanbul’daki köprüler, Radyasyon Onkologları Günü için bu akşam turuncu renkle ışıklandırılacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:14
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Turuncu Işıkla Aydınlatılacak

İstanbul'da Özel Işıklandırma

İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birleştiren Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu akşam "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla turuncu renkle aydınlatılacak.

Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek, kasım ayının "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve 25 Kasım'ın "Radyasyon Onkologları Günü" olarak kutlandığını ifade etti.

Modern Tedavi Yöntemi

Selek, radyoterapinin, tek başına veya diğer tedavilerle birlikte dünya genelinde milyonlarca insanın kanserden kurtulmasına yardımcı olan modern bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. “Bizler, yalnızca tedavi odaklı değil, hastalarımızın yaşam kalitesinin korunması ve arttırılması hedefiyle zorlu bir branşta çalışıyoruz.” dedi.

Birlikteliğin Önemi

Selek, bu günün aynı zamanda derneklerinin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, köprülerin turuncu aydınlatmasının Radyasyon Onkologları Günü dolayısıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Boğazı'nın iki yakasını bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri...

İstanbul Boğazı'nın iki yakasını bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla bu akşam turuncu renkle aydınlatılacak.

İstanbul Boğazı'nın iki yakasını bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri...

İstanbul Boğazı'nın iki yakasını bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla bu akşam turuncu renkle aydınlatılacak.

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