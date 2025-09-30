Gazze Sağlık Bakanlığı: İlaç Yetersizliği 'Felaket' Boyutunda

Gazze Sağlık Bakanlığı: İlaç ve Tıbbi Malzeme Kıtlığı Felaket Tehlikesi Doğuruyor

Bakanlıktan acil çağrı: Sağlık hizmetleri çökmek üzere

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki sağlık koşullarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ilaç ve tıbbi malzeme krizinin ağırlaştığını duyurdu. Bakanlık, sağlık ekiplerinin bu koşullar altında felaket boyutunda zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail'in hastanelere acil tıbbi malzeme ulaştırılmasını engellemedeki ısrarının hasta ve yaralıların sağlık durumlarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı. Bakanlık, ilgili tüm taraflara tıbbi ihtiyaçlara güvenli şekilde erişimin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin çökmesinin önlenmesi için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, daha önceki uyarılarında İsrail'in mart ayından bu yana sınır kapılarını neredeyse tamamen kapatarak bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellediğini bildirmişti. Bu durumun sağlık alanında ciddi sıkıntılara yol açtığı tekrarlandı.

Hedef alınan sağlık altyapısı: Sayılarla hasar

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 hastane, 96 sağlık merkezi ve 197 ambulans hedef alındı. Bu veriler, Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu mevcut sağlık krizinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve taraflara yönelik çağrısını yineleyerek insani yardım ve tıbbi malzemelerin güvenli erişiminin sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.