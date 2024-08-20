Gencin Kısa Bacak Problemi Başarıyla Tedavi Edildi

Doğuştan Gelen Engel Aşılmayı Bekliyordu

Trabzon'da yaşayan 19 yaşındaki Özgür Tunay, sol bacağının 4 santimetre kısa olması nedeniyle zorlu bir süreçten geçti. Ortaokul döneminde yürürken aksamaya başlayan Tunay, ailesinin yönlendirmesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

Başarıyla Gerçekleştirilen Ameliyat

Özgür'ün doğuştan gelen uyluk kemiğindeki kist, tedavi edilmediği takdirde yürüyüşü üzerinde kalıcı etkiler yaratabilirdi. Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kalkışım tarafından gerçekleştirilen kapsamlı muayene sonrasında, kemik uzatma ve düzeltme işlemi içeren bir tedavi planı hazırlandı.

Her Gün 1 Milimetre Uzatma Programı

Kalkışım, operasyonla birlikte Özgür'ün bacak uzunluğundaki eksikliği gidermeye yönelik olarak bilgisayar destekli eksternal fiksatör uygulandı. Bu sistemle her gün 1 milimetre uzatma işlemi gerçekleştirildi. 40 gün sonunda dışarıdan konulan tespit materyali çıkarıldı.

Doktor ve Hastanın Yüzleri Güldü

Özgür'ün tedavi sürecinin başından beri doktoru Kalkışım, "Hastamız fizik tedaviye devam etse de şikayetleri büyük oranda geçti. 18 yaşını doldurmuş olan hastamız için en uygun tedavi yöntemini seçtik. Sonuçlarından memnunuz," ifadelerini kullandı.

Özgür Tunay’ın Mutluluk Kaynağı

Özgür Tunay, "Arkadaşlarım yürürken ben aksayarak yürüyordum, bu durum beni üzüyor ve zorluyordu. Ama şimdi, Allah'a şükür ki bu sıkıntıları geride bıraktım ve yürüyebiliyorum," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Kendisine destek olan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Trabzon'da, sol bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa olan 19 yaşındaki Özgür Tunay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından rahatlıkla yürüyebilir, koşabilir duruma geldi. Doğuştan uyluk (kalça ekleminden başlayıp dize kadar uzanan, güç, hacim ve uzunluk bakımından en uzun olan kemik) kemiğinde kist olan Tunay, ortaokul çağında yürürken aksamaya başladı. Bunun üzerine ailesinin hastaneye götürdüğü Tunay'ın kisti, operasyonla alındı.

Trabzon'da, sol bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa olan 19 yaşındaki Özgür Tunay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından rahatlıkla yürüyebilir, koşabilir duruma geldi. Doğuştan uyluk (kalça ekleminden başlayıp dize kadar uzanan, güç, hacim ve uzunluk bakımından en uzun olan kemik) kemiğinde kist olan Tunay, ortaokul çağında yürürken aksamaya başladı. Bunun üzerine ailesinin hastaneye götürdüğü Tunay'ın kisti, operasyonla alındı.

Trabzon'da, sol bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa olan 19 yaşındaki Özgür Tunay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından rahatlıkla yürüyebilir, koşabilir duruma geldi. Doğuştan uyluk (kalça ekleminden başlayıp dize kadar uzanan, güç, hacim ve uzunluk bakımından en uzun olan kemik) kemiğinde kist olan Tunay, ortaokul çağında yürürken aksamaya başladı. Bunun üzerine ailesinin hastaneye götürdüğü Tunay'ın kisti, operasyonla alındı.

Trabzon'da, sol bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa olan 19 yaşındaki Özgür Tunay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından rahatlıkla yürüyebilir, koşabilir duruma geldi. Doğuştan uyluk (kalça ekleminden başlayıp dize kadar uzanan, güç, hacim ve uzunluk bakımından en uzun olan kemik) kemiğinde kist olan Tunay, ortaokul çağında yürürken aksamaya başladı. Bunun üzerine ailesinin hastaneye götürdüğü Tunay'ın kisti, operasyonla alındı.

Trabzon'da, sol bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa olan 19 yaşındaki Özgür Tunay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından rahatlıkla yürüyebilir, koşabilir duruma geldi. Doğuştan uyluk (kalça ekleminden başlayıp dize kadar uzanan, güç, hacim ve uzunluk bakımından en uzun olan kemik) kemiğinde kist olan Tunay, ortaokul çağında yürürken aksamaya başladı. Bunun üzerine ailesinin hastaneye götürdüğü Tunay'ın kisti, operasyonla alındı.