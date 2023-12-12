Halsizlik ve yorgunluk hissedenlere iki malzemeli enerji kürü!

Her sabah bu kürü içenler etkilerine inanamıyor! Her sabah düzenli içmek önemli! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HER SABAH KÜRÜ İÇMENİN FAYDALARI

İnsanlar dönem dönem kendilerini yorgun ve halsiz hissedebiliyor. Eğer bu durumu sık sık yaşıyorsanız cevizli su karışımı size epey enerji verecek! Bir bardağın içinde cevizleri bir gece bekletip ertesi gün tüketebilirsiniz.





Ceviz suyu kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor ve içinde olan omega 3 ve magnezyum sayesinde kalp krizi riskini en aza indiriyor. Ceviz suyu kan şekerini dengeliyor ve daha dinç ve zinde olmayı sağlıyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor ve kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine de iyi geliyor.