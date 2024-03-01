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Hamilelikte diş sağlığı ihmal edilirse ne olur? Bu önlemleri mutlaka alın

Hamilelik döneminde diş sağlığı, anne ve bebek için çok önemli. Diş uzmanları, anne adaylarının gebelik öncesinde ve sırasında ağız sağlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğini söylediler. Peki, hamilelikte diş sağlığı nasıl korunur? Bebeğini seven anne adayı hangi bakımı yaptırmalı? İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 01.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:08
Hamilelikte diş sağlığı ihmal edilirse ne olur? Bu önlemleri mutlaka alın

Hamilelik, kadınların hayatlarında en özel ve en hassas dönemlerden biridir. Bu dönemde, anne adaylarının hem kendi hem de bebeğinin sağlığı için birçok konuya dikkat etmesi gerekir. Peki hamilelikte diş sağlığı neden önemli? Hamilelikte diş tedavisi yapılabilir mi ve nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler...

HAMİLELİKTE DİŞ SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Hamilelikte hormon seviyelerindeki değişimler, ağız ve diş sağlığını da etkiliyor. Diş etlerinde iltihaplanma, kanama, şişme gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. 

hamilelikte diş sağlığı

Bu sorunlar, hem anne hem de bebek için risk oluşturuyor. Uzmanlar ise hamilelikte diş sağlığının önemine dikkat çekerek, şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar. İşte o detaylar:

• Şekerli, asitli, yapışkan gıdalardan kaçınmak ve bol su içmek

• Süt, peynir, yoğurt, yumurta, et, balık, sebze, meyve gibi besleyici ve dengeli beslenmek

• Diş çürümesi, diş eti iltihabı, diş taşı gibi sorunlar varsa, en kısa sürede tedavi olmak

HAMİLELİKTE DİŞ TEDAVİSİ YAPILABİLİR Mİ?

Hamilelikte diş tedavisi, anne ve bebek için güvenlidir. Ancak, tedavinin zamanlaması ve yöntemi önemlidir. Uzmanların görüşleri ise ortak kararda. İşte hamilelikte diş tedavisinin zamanlaması ile ilgili uzman görüşleri:

gebelikte diş tedavisi

Hamilelikte diş tedavisi, genellikle ikinci trimester (4-6 aylar) arasında olması gerekiyor. Bu dönemde, bebeğin organ gelişimi tamamlanmış ve anne adayı rahat bir pozisyonda tedavi olabiliyor. İlk ve son trimesterlerde (1-3 ve 7-9 aylar) acil durumlar dışında tedavi ertelenir. 

Çünkü bu dönemlerde, erken doğum, düşük, kanama gibi riskler de artar. Ayrıca, hamilelikte diş tedavisinde kullanılan ilaçlar, anestezikler, röntgenler, dolgular, kanal tedavileri gibi yöntemler, doktorunuzun önerisi ve onayı ile yapılması gerekiyor. Hamilelikte diş tedavisi, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için faydalıdır. Ancak, tedaviye karar vermeden önce, diş hekim ve kadın doğum uzmanıyla görüşmek gerekiyor.

HAMİLELİKTE DİŞ SAĞLIĞINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar hamilelikte diş sağlığı için önerilerde bulundu. İşte anne adaylarının bu dönemde dikkat etmesi gerekenler:

• Hamilelik planlayan kadınların, gebelik öncesinde diş hekimine giderek, ağız sağlıklarını kontrol ettirmeleri ve gerekli tedavileri yaptırmaları

• Hamilelik sırasında, diş hekimini en az 2 kez ziyaret etmeleri ve ağız bakımını düzenli yapmaları

gebelikte diş

• Hamilelikte diş ağrısı, kanama, şişlik, iltihap gibi belirtilerle karşılaştıklarında, vakit kaybetmeden diş hekimine başvurmaları

• Hamilelikte diş sağlığı, bebeğin sağlığı için çok önemlidir. Bebeğini seven anne adayı, diş sağlığına dikkat etmeli ve bu konuda bilinçli olmalıdır.

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