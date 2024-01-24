Hamilelikte hangi işler yapılmaz, en çok neye dikkat edilmeli? Anne adayları aman dikkat bu hatalar bebeğe zarar verebilir!

Hamilelik tüm anne adaylarının en güzel ve en kritik dönemlerinden biridir. Ancak çok dikkat edilmesi gerekilen bu dönemde anne adaylarının asla yapmaması gereken bazı durumlar vardır. Peki hamileler nelere dikkat etmeli? Ne yapmamalı, nelerden kaçınmalı? Detaylarda...

HAMİLELİKTE YAPILMAMASI GEREKENLER NELERDİR?

9 ay süren uzun bekleyişte anne adaylarının kesinlikle yapmaması gerekenler şunlardır:

Alkol ve Sigara İçmek

Hamilelikte alkol ve sigara içmek, bebeğinizin zeka, büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca düşük, erken doğum, doğumsal anomaliler ve ölü doğum riskini artırabilir.





Bu nedenle, hamilelikte alkol ve sigara içmekten kesinlikle uzak durmalısınız. Bu site alkol ve sigaranın hamilelikteki zararları hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Aşırı Kafein Tüketmek

Hamilelikte aşırı kafein tüketmek, annede endişe, kaygı ve çarpıntıya neden olabilir. Ayrıca bebeğin kalp atışlarını ve kan basıncını yükseltebilir. Bu da düşük, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskini artırabilir. Bu nedenle, hamilelikte günde 200 mg’dan fazla kafein tüketmemeye özen göstermelisiniz. Bu site hamilelikte kafein tüketimi hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Çiğ veya Az Pişmiş Et, Yumurta ve Deniz Ürünleri Yemek

Hamilelikte çiğ veya az pişmiş et, yumurta ve deniz ürünleri yemek, salmonella, listeria, toksoplazma gibi bakteri ve parazitlere maruz kalmanıza neden olabilir.





Bu da bebeğinizin sağlığını ve gelişimini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, hamilelikte et, yumurta ve deniz ürünlerini iyice pişirerek yemelisiniz. Bu site hamilelikte beslenme hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Hamam, Sauna, Kaplıca Gibi Aşırı Sıcak Yerlere Girmek

Hamilelikte hamam, sauna, kaplıca gibi aşırı sıcak yerlere girmek, vücut ısınızın yükselmesine ve bebeğinizin oksijen alımının azalmasına neden olabilir. Bu da bebeğinizin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, hamilelikte vücut ısınızı yükseltecek aktivitelerden kaçınmalısınız. [Bu site] hamilelikte vücut ısısı hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Ağır Şeyler Kaldırmak

Hamilelikte ağır şeyler kaldırmak, karın kaslarınızı ve rahminizi zorlayabilir. Bu da düşük, erken doğum, plasenta ayrılması ve kasık ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, hamilelikte ağır şeyler kaldırmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. [Bu site] hamilelikte ağır şeyler kaldırmanın zararları hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Uzun Süre Ayakta Durmak veya Oturmak

Hamilelikte uzun süre ayakta durmak veya oturmak, bacaklarda şişlik, kramp, varis ve ödem gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca kan dolaşımınızı bozabilir ve bebeğinizin oksijen alımını azaltabilir.





Bu nedenle, hamilelikte uzun süre ayakta durmak veya oturmak yerine, sık sık hareket etmeli ve bacaklarınızı yukarı kaldırmalısınız. [Bu site] hamilelikte uzun süre ayakta durmanın veya oturmanın zararları hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Stresli Ortamlarda Bulunmak

Hamilelikte stresli ortamlarda bulunmak, annede depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve iştahsızlık gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca bebeğin gelişimini, davranışını ve duygusal sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, hamilelikte stresli ortamlarda bulunmaktan mümkün olduğunca uzak durmalı, rahatlatıcı aktiviteler yapmalı ve destek almalısınız. [Bu site] hamilelikte stresin zararları hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Radyasyon, Kömür Tozu, Kimyasal Gibi Maddelere Maruz Kalmak

Hamilelikte radyasyon, kömür tozu, kimyasal gibi maddelere maruz kalmak, bebeğinizin zeka, büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca düşük, erken doğum, doğumsal anomaliler ve ölü doğum riskini artırabilir. Bu nedenle, hamilelikte radyasyon, kömür tozu, kimyasal gibi maddelere maruz kalmaktan kesinlikle kaçınmalısınız.





İşiniz gereği bu maddelere maruz kalıyorsanız, mutlaka rapor almalı veya bu ortama girmeyeceğiniz bir çalışma şekline geçmelisiniz. [Bu site] hamilelikte radyasyon, kömür tozu, kimyasal gibi maddelere maruz kalmanın zararları hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Uzun Saatler Boyunca Araba Kullanmak

Hamilelikte uzun saatler boyunca araba kullanmak, bacaklarda şişlik, kramp, varis ve ödem gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca kan dolaşımınızı bozabilir ve bebeğinizin oksijen alımını azaltabilir.





Bu nedenle, hamilelikte uzun saatler boyunca araba kullanmaktan kaçınmalı, sık sık mola verip hareket etmeli ve emniyet kemeri takmalısınız. [Bu site] hamilelikte araba kullanmanın zararları hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Yüksek Riskli Sporlar Yapmak

Hamilelikte yüksek riskli sporlar yapmak, bebeğinizin sağlığını ve gelişimini tehlikeye atabilir. Ayrıca düşük, erken doğum, plasenta ayrılması ve kasık ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, hamilelikte yüksek riskli sporlar yapmaktan kesinlikle uzak durmalısınız. Bunun yerine, hamilelik pilatesi, yürüyüş, yüzme gibi uzmanlar tarafından önerilen, sizi yormayacak ve sağlığınıza sağlık katacak aktiviteler yapabilirsiniz. [Bu site] hamilelikte spor yapmanın faydaları hakkında daha fazla bilgi veriyo