Sakarya'da Uluslararası Doktorlara Ameliyatsız Tedavi Eğitimi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Önemli Eğitim

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH), Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavi teknikleri uygulamalı eğitim ile tanıtıldı.

Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi'nin Başarısı

Hastane bünyesindeki Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi'nin yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinin uluslararası alanda önemli bir eğitim merkezi haline geldiğini belirtti.

Öztürk, "Kliniğimiz, Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından tavsiye edilen eğitim merkezlerinden biri ilan edildi. Yurt dışından gelen doktorlara gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle bu uluslararası görünürlüğü artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Uygulamalı Eğitim ve Başarılı İşlemler

Prof. Dr. Öztürk, yabancı hekimlere tümör yakma işlemleri gibi spesifik uygulamalar hakkında detaylı bilgi verdiklerini ve teorik eğitim sağladıklarını ifade etti. Daha üst düzey cihazların kullanıldığı merkezin, sağlık alanında yapılan yatırımların meyvelerini verdiğini vurguladı.

Tümör Ablasyon İşlemleri

Merkezde görevli Doç. Dr. Onur Taydaş ise yurt içi ve dışından gelen meslektaşların eğitimlerinde öncelikle tümörlere yönelik ablasyon işlemleri'ni tartıştıklarını belirtti. Taydaş, "Ameliyatsız tedavi ile guatr hastalığını küçültme işlemleri gerçekleştiriyoruz ve bu uygulamaları başarıyla yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Katılım ve Eğitim Süreci

Suudi Arabistan'dan gelen doktor Muhammed Omar, mikrodalga ablasyon teknolojisini öğrenmek için Sakarya'da bulunduklarını belirtti. Omar, "Burada elde ettiğimiz bilgi alışverişi oldukça verimliydi. Ülkemizde yapılacak olan Girişimsel Radyoloji Kongresi’ne de burada edindiğimiz bilgilerle katılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Omar, eğitim faaliyetinin yüksek teknolojilerle donatılmış bir hastanede düzenlendiğini ve bu organizasyonun profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime, ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedaviler uygulamalı öğretildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime, ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedaviler uygulamalı öğretildi.