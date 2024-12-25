DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.963,67 -0,18%
BITCOIN
3.444.342,35 -0,57%

Sakarya'da Uluslararası Doktorlara Ameliyatsız Tedavi Eğitimi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uluslararası hekimlere girişimsel radyoloji eğitimi vererek, ameliyatsız tedavi tekniklerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:07
Sakarya'da Uluslararası Doktorlara Ameliyatsız Tedavi Eğitimi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Önemli Eğitim

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH), Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavi teknikleri uygulamalı eğitim ile tanıtıldı.

Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi'nin Başarısı

Hastane bünyesindeki Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi'nin yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinin uluslararası alanda önemli bir eğitim merkezi haline geldiğini belirtti.

Öztürk, "Kliniğimiz, Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından tavsiye edilen eğitim merkezlerinden biri ilan edildi. Yurt dışından gelen doktorlara gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle bu uluslararası görünürlüğü artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Uygulamalı Eğitim ve Başarılı İşlemler

Prof. Dr. Öztürk, yabancı hekimlere tümör yakma işlemleri gibi spesifik uygulamalar hakkında detaylı bilgi verdiklerini ve teorik eğitim sağladıklarını ifade etti. Daha üst düzey cihazların kullanıldığı merkezin, sağlık alanında yapılan yatırımların meyvelerini verdiğini vurguladı.

Tümör Ablasyon İşlemleri

Merkezde görevli Doç. Dr. Onur Taydaş ise yurt içi ve dışından gelen meslektaşların eğitimlerinde öncelikle tümörlere yönelik ablasyon işlemleri'ni tartıştıklarını belirtti. Taydaş, "Ameliyatsız tedavi ile guatr hastalığını küçültme işlemleri gerçekleştiriyoruz ve bu uygulamaları başarıyla yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Katılım ve Eğitim Süreci

Suudi Arabistan'dan gelen doktor Muhammed Omar, mikrodalga ablasyon teknolojisini öğrenmek için Sakarya'da bulunduklarını belirtti. Omar, "Burada elde ettiğimiz bilgi alışverişi oldukça verimliydi. Ülkemizde yapılacak olan Girişimsel Radyoloji Kongresi’ne de burada edindiğimiz bilgilerle katılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Omar, eğitim faaliyetinin yüksek teknolojilerle donatılmış bir hastanede düzenlendiğini ve bu organizasyonun profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime...

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime, ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedaviler uygulamalı öğretildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime...

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime, ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedaviler uygulamalı öğretildi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Uluslararası Doktorlara Ameliyatsız Tedavi Eğitimi
2
Sağlık Bakanlığı, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na İlişkin Boş Kadroları Yayınladı
3
İÜ-Cerrahpaşa ve Harvard Üniversitesi'nden Ortopedi Alanında Yeni İş Birliği: OrthoPhD Programı Başlıyor
4
Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Acil Servis Yığılmaları Azalacak
5
Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Hastaların Tıbbi Konforu Artıyor
6
İzmir'de Aile Hekimleri Yeni Yönetmelikten Memnun: Daha Fazla Zaman ve Erken Tanı
7
Biyonik Kulak: İşitme Kaybına Çözüm Sunan Koklear İmplant

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek