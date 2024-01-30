Hanımlar dikkat! Hareketsiz bir yaşam sizi ıssız çöllere sürükleyebilir! Bu hareket cinsel yaşamınıza renk getirecek

Pelvis bölgesi, üreme, doğum ve cinsellik ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştiği hayati bir bölgedir. Bu bölge, kadınların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlıklı ve mutlu olmasını sağlar. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzı, bu bölgede kan durgunluğuna ve sonrasında da ekşimeye neden olabilir. Bu da birçok kadın hastalığına, özellikle de rahim, yumurtalık ve idrar yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarır. Peki pelvis nasıl güçlendirilir, ne iyi gelir ve nasıl beslemeliyiz? Tüm detaylar haberimizde...

PELVİS NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Pelvis bölgesini çalıştırmak, pelvis sağlığınız için en önemli adımdır. Pelvis bölgesini çalıştırmak, bu bölgedeki kan akışını artırır, kasları güçlendirir, enfeksiyonlara karşı direnci yükseltir ve cinsel fonksiyonları iyileştirir.





Pelvis bölgesini çalıştırmak için yapabileceğiniz basit egzersizler vardır. Bunlardan en bilineni Kegel egzersizleridir. Bu egzersizler, idrar yaparken idrar akışını durdurmak gibi, pelvik taban kaslarını sıkıp gevşetmeyi içerir. Bu egzersizleri günde birkaç kez yaparak, pelvis bölgesindeki kan akışını artırabilir ve idrar kaçırma gibi sorunları önleyebilirsiniz.

Bunun yanında, yoga, pilates, bisiklet ve yürüyüş gibi sporlar da pelvis bölgesini çalıştırmaya yardımcı olur. Bu sporları haftada en az üç gün yaparak, pelvis sağlığınızı koruyabilirsiniz.

PELVİS BÖLGESİNE NE İYİ GELİR?

Pelvis bölgesini çalıştırmak, pelvis sağlığınız için önemli bir adımdır. Ancak bunun yanında, pelvis bölgesine iyi bakmak için alabileceğiniz başka önlemler de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:



Su Tüketin

Su, vücudunuzun toksinlerden arınmasına ve enfeksiyonlara karşı direncini artırmasına yardımcı olur. Günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin.





Pamuklu İç Çamaşırı Giyin

Sentetik ve dar iç çamaşırları, pelvis bölgesinde nem ve ısı artışına neden olur. Bu da bakteri üremesine ve enfeksiyonlara zemin hazırlar. Pamuklu ve bol iç çamaşırları tercih ederek, pelvis bölgesinin hava almasını sağlayın.

Kişisel Hijyeninize Dikkat Edin

Pelvis bölgesinin temizliği, enfeksiyonlardan korunmak için çok önemlidir. Pelvis bölgesini günde en az bir kez yıkayın, kullandığınız ürünlerin pH değerine dikkat edin, adet döneminde ped veya tamponunuzu sık sık değiştirin, cinsel ilişkiden sonra idrar yapın ve temizlenin.

Düzenli Olarak Doktor Kontrolüne Gidin

Pelvis bölgesindeki sorunlar, bazen belirti vermeyebilir veya geçici olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu sorunlar, ilerleyen zamanlarda daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu yüzden, pelvis sağlığınızı kontrol ettirmek için yılda en az bir kez doktorunuza başvurun.





PELVİS BÖLGESİNİ NASIL BESLEMELİYİZ?

Pelvis bölgesini çalıştırmak ve iyi bakmak, pelvis sağlığınız için yeterli değildir. Aynı zamanda, pelvis bölgesini beslemek için sağlıklı bir beslenme planı uygulamalısınız. Beslenmenizde, pelvis bölgesine faydalı olan besinleri tüketmeye özen gösterin. Bunlardan bazıları şunlardır:



Probiyotikler

Probiyotikler, bağırsak ve vajina florasını düzenleyen, enfeksiyonlara karşı koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren yararlı bakterilerdir. Yoğurt, kefir, turşu, lahana, sirke gibi probiyotik içeren besinleri tüketerek, pelvis bölgesinin sağlığını destekleyebilirsiniz.





Antioksidanlar

Antioksidanlar, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşan, hücre hasarını önleyen ve iltihabı azaltan maddelerdir. Meyve, sebze, kuruyemiş, çay, kakao, baharat gibi antioksidan içeren besinleri tüketerek, pelvis bölgesinin sağlığını koruyabilirsiniz.

Omega-3 Yağ Asitleri

Omega-3 yağ asitleri, kan dolaşımını iyileştiren, iltihabı azaltan ve hormon dengesini sağlayan maddelerdir. Balık, ceviz, keten tohumu, avokado, zeytin yağı gibi omega-3 yağ asidi içeren besinleri tüketerek, pelvis bölgesinin sağlığını iyileştirebilirsiniz.





Pelvis bölgesi, kadın sağlığı için hayati önem taşıyan bir bölgedir. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzı, bu bölgede kan durgunluğuna ve ekşimeye neden olabilir. Bu durum, rahim, yumurtalık ve idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok kadın hastalığına sebep olabilir. Bu hastalıklar, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kadınların yaşam kalitesini düşürebilir.