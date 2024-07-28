Havuç Kabuğundan Elde Edilen Melanin Bileşiğinin Antikanser Özellikleri Araştırıldı

Melanin Bileşiği ile Kanser Araştırmaları

Çorum'daki Hitit Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki antikanser etkilerini ortaya koydu.

Proje Detayları ve Destek

TÜBİTAK destekli projenin başında bulunan Mühendislik Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, doğal kaynaklardan elde edilen melanin üzerinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Müjdeci, "Çalışmamız, biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanlarında yeni ufuklar açmaya aday," şeklinde ifade etti.

Araştırmanın Buluntuları

Birçok tarımsal üründen melanin üretimi üzerine gerçekleştirilen deneylerde, havuç kabuğunun en yüksek melanin miktarına sahip olduğu belirlendi. Müjdeci, "Havuç kabuğundan elde ettiğimiz melanin, akciğer hücreleri üzerinde belirgin antikanser özellikler sergiliyor," diyerek bulguların kanser tedavisindeki önemine vurgu yaptı.

Gelecekteki Potansiyel Kullanım Alanları

Müjdeci, bu çok yönlü bileşiğin kozmetik, gıda katkı maddeleri ve biyomalzeme üretimi gibi birçok sektörde inovatif çözümler sunabileceğini kaydetti. Ayrıca, çöp durumundaki organik atıkların değerli ham maddelere dönüşebileceğinin altını çizdi. Bu bulgular, çevresel sürdürülebilirliğin artırılmasının yanı sıra, mevcut endüstrilere yeni bir soluk katabilir.