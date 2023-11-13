Her mutfakta olan o madde böbrek hastalığı yapıyor! Genç yaşlı kimsenin kullanmaması gerekiyor

Dünya genelinde yaygın olarak tüketilen ancak sağlığa ciddi tehdit oluşturan bir besin maddesi, özellikle hamileler için büyük risk taşıyor. Günümüzde birçok evde sıkça kullanılan hazır bulyonlar, görünürde sağlıklı olmalarına rağmen aslında böbrekleri ciddi şekilde etkileyen bir tehlike arz ediyor. Özellikle hamilelerin bu besini kullanmaması büyük önem taşıyor. İşte detaylar...,





DÜNYA GENELİNDE CİDDİ SAĞLIK TEHDİTİ OLAN BESİN

Çoğu kişi, çorba ve pilav gibi yemeklere lezzet katmak amacıyla kullanılan et ve tavuk suyunu hazırlamanın zahmetli olduğunu düşünerek hazır bulyonları tercih ediyor. Ancak yapılan araştırmalar, bu hazır bulyonların insan sağlığını tehdit ettiğini gösteriyor. İçerdikleri yüksek miktardaki tuz, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Diyetisyen Ferhan Coşkun, bulyonların içerisindeki yüksek sodyum oranının, özellikle kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve böbrek hastalıklarına yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bu tür hazır gıda ürünlerinin içerdikleri koruyucu maddeler nedeniyle uzun raf ömrüne sahip olmalarına rağmen, aslında insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Özellikle hamileler için bu durum daha da riskli hale geliyor. Bulyonların içerdiği zararlı maddeler, hamilelik sürecindeki kadınların sağlığını ve bebeklerinin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla, hamile kadınların bu tür hazır bulyonlardan kaçınmaları ve daha sağlıklı alternatiflere yönelmeleri önerilmektedir.

Sonuç olarak, görünürde masum gibi görünen hazır bulyonlar, aslında içerdikleri yüksek tuz ve zararlı maddeler nedeniyle böbrek sağlığı başta olmak üzere genel sağlık üzerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bilinçli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, bu tür potansiyel riskleri en aza indirmek adına önemlidir.