Herkesin evinde mutlaka var! Yediğiniz an organlarınızı çürütüyor

Sağlıklı bir öğün genellikle çorba içerir. Ancak yediğiniz çorbalar önceden hazırlanmışsa vücudunuza ciddi zararlar verebilir. Hazır çorbalar siz farkına bile varmadan sağlığınıza zarar verebilir. Sağlığınızı koruyabilmek bağışıklığı güçlendirmek ve kilo kontrolünü sağlamak için sağlıklı beslenme alışkanlığı çok önemlidir. Bu yüzden paketlenmiş ve işlenmiş bazı gıdalardan mutlaka uzak durmalısınız.

Son yıllarda paketli gıda tüketimi ciddi oranda arttı. Bu besinlerin en önemlisi tüm dünyada olduğu şekilde Türkiye'de de satılan hazır çorbalardır. Kolaylıkla hazırlandığı için satın aldığınız herhangi bir hazır çorba tadı, evde yaptığınız çorbaya benzemez. Zor durumda kaldığımızda önceden pişirilmiş çorba içilebilir.





Midenizi rahatlatmak, hızlı tokluk hissi yaratmak için yemeğe çorba ile başlamalısınız. Fakat, yediğiniz çorbalar önceden hazırlanmışsa vücudunuza zararları olabilir. Fazla hazır çorba tüketmek vücudunuzu bağımlı hale getirebilir. Uzmanlar hazır çorba tüketmek yerine evde kendi çorbanızı yapmanız gerektiği konusunu sıklıkla vurguluyorlar. Vaktiniz yoksa tercihlerinize ve bildiğiniz malzemelere göre çorba hazırlayabilirsiniz. Çünkü hazır çorbalar nadir bile olsa MSG yani Çin tuzu içeriyor.

Bu tür tuz insanlarda bağımlılık yapmaktadır. Diğer bir konu da hazır çorbaların sodyum içeriğidir. Evde çorba yaparken tuz miktarını isteğe göre ayarlanabilir. Ancak hazır çorbalarda bu ayarlanamaz. Hazır çorbalar tüketerek vücudunuzdaki sodyum seviyesini artıracaksınız. Artan sodyum içeriği kan basıncını artırır ve aynı zamanda kalp ritmi durumunu da bozabilir. Bu nedenle ev yapımı beslenmeye mümkün olduğunca dikkat etmek gerekiyor.

Çorba vücudumuzun sıvı alımını sağlaması açısından da önemli besinlerin başında gelir. Hazır çorbaların yerine az tuzlu evde yapılan çorbaları tercih etmek sağlığınızın korunmasına yardımcı olacaktır. İşte hazır çorbaların sağlığa olası zararlı etkileri:





Hazır işlenmiş çorbalar çok fazla sodyum (tuz) içermektedir. Çok fazla sodyum tüketimi yapmak yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek sorunları gibi bazı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Uzun raf ömrü sağlayabilmek adına hazır çorbalar katkı maddeleri ve koruyucu maddeler içermektedir. Bu maddeler ise bazı kişilerde alerjik bazı reaksiyonlara neden olabilir.

İşlenmiş paket çorbalar genel olarak işlenmiş malzemelerden yapılır. Taze malzemelerden yapılmış olan çorbalara oranla besin değeri düşüktür. Böylelikle vitamin ile mineral açısından zayıftır.

Bazı hazır çorbalarda sağlığa zararlı trans yağlar vardır. Trans yağlar kalp hastalığında risk durumunu artırabilir ve kolesterol düzeylerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu sebeplerden dolayı hazır çorba tüketirken dikkatli olmak ve mümkün olduğu kadar taze malzemeler ile yapılan ev yapımı çorba türlerini tercih etmek önemlidir.