Kabızlığı tarihe gömüyor! Aynı zamanda cildi güzelleştirip enerji veriyor

Tuzlu su tüketimi önerileri çığ gibi büyürken osteoporoz sorunlarının önüne geçer. Tuzlu su diş sağlığı için büyük öneme sahip olurken depresyona bile son vermek mümkün. Tuzlu su daha fit görüntünün adresi olurlen kimyasal reaksiyonlarında tercih edilen tuz, ikisi için hayati öneme sahiptir. İşte tuzlu suyun etkileri...



uzmanlar açıklamaları üzerinde depresyon ve uyku sorunlarına karşı tuzlu su tüketimi önerilirken bu içecek serotonin gibi hormonlarının daha hızlı salgılanmasına yardımcı olur. Tükürük bezlerini normale döndürürken salya sorunlarını ise bitirir. Sindirim sorunlarına iyi gelen tuzlu su kabızlığın önüne geçerken deniz tuzu ile hazırlandığında ise diyabete iyi gelmekteidr.





DENİZ TUZLU SU

Deniz tuzu ile hazırlanan tuzlu su bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken kış ayları için salgın hastalıkları korumaya alınır. Deniz tuzu eklenerek bir bardak içildiğinde hastalıklardan eser kalmıyor.

Fakat yanlış tuzlu su tüketimi istenmeyen durumlara neden olabilir. Kullanacağınız tuzun iyotlu olması önem arz ediyor. Fazla tuzlu su böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, tansiyon gibi istenmeyen sağlık sorunlarına yol açar.

