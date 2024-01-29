Kadınların korkulu rüyası kemik erimesini durduruyor, ilaçlardan daha fayda sağlıyor! Asla hayatınızdan eksik etmeyeceksiniz

Östrojen ve progesteron hormonları, kemik yapısını koruyan ve güçlendiren hormonlardır. Bu hormonların düzeyleri yaşla birlikte azalır. Çemen otu ve civan perçemi gibi bitkiler, östrojen ve progesteron hormonlarının etkilerini taklit ederek kemik erimesine karşı fayda sağlar. Peki bu şifalı bitkiler kemik erimesine karşı nasıl fayda sağlıyor? Kemik erimesinin nedenleri nelerdir? Belirtileri ve önleme yolları detaylarda...

KEMİK ERİMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Kemik erimesinin nedenleri arasında genetik, yaş, cinsiyet, beslenme, yaşam tarzı, ilaç kullanımı, hormonal bozukluklar, kronik hastalıklar ve menopoz gibi faktörler sayılabilir. Kadınlarda kemik erimesi, özellikle menopoz sonrası dönemde sık görülür. Menopozda yumurtalıkların östrojen hormonu üretimi azalır. Östrojen hormonu, kemik yapısını koruyan ve güçlendiren bir hormondur.





Östrojen eksikliği, kemik yıkımını hızlandırarak kemik erimesine yol açar. Aynı şekilde progesteron hormonu da kemik sağlığı için önemlidir. Progesteron, östrojenin etkilerini dengeleyen ve kemik yapımını destekleyen bir hormondur. Progesteron eksikliği de kemik erimesine neden olabilir.

KEMİK ERİMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kemik erimesi, erken dönemde herhangi bir belirtiye neden olmaz. Kemik yoğunluğunun azalmasına karşın kemikte herhangi bir kırılma veya çatlama ortaya çıkmadığı veya kemik yoğunluğu testleri yapılmadığı müddetçe hastalığın tespit edilebilmesi de oldukça güçtür. Kemik erimesinin ilerlemesi durumunda hastalar kendilerinde birtakım belirtiler hissedebilir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:



* Omurga içerisinde kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu bel ağrıları

* Zamanla kemiklerin eğrilmesine bağlı olarak boyun kısalması





* Kamburlaşma ve çarpık duruş

* Basit hareketlerde bile ortaya çıkabilen kırılma ve çatlamalar

KEMİK ERİMESİNE KARŞI NE YAPILMALI?

Kemik erimesi tamamen önlenemese de bazı tedbirler alınarak riskler en aza indirgenebilir. Kemik erimesinin önlenmesinde ve tedavisinde hormon dengesi, beslenme ve egzersiz önemli rol oynar. Kemik erimesine karşı yapılması gerekenler şunlardır:



Hormon Tedavisi

Menopoz sonrası dönemde östrojen ve progesteron hormonlarının düzeyleri azalır. Bu hormonların yerine konması, kemik erimesini önlemeye veya yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Hormon tedavisi, doktor kontrolünde ve uygun dozlarda yapılmalıdır.





Beslenme

Kemik sağlığı için kalsiyum, D vitamini, magnezyum, fosfor, çinko gibi mineraller önemlidir. Bu mineralleri içeren besinler tüketilmelidir. Süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, balık, yumurta, kuru baklagiller, tahıllar, meyveler kemik sağlığı için faydalı besinlerdir. Ayrıca kalsiyum takviyesi de alınabilir. Ancak kalsiyum takviyesinin fazlası böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle doktor tavsiyesi ile alınmalıdır.

Egzersiz

Kemiklerin kuvvetlenmesi için düzenli egzersiz yapmak gerekir. Özellikle ağırlık taşıma, yürüyüş, koşu, bisiklet, dans, aerobik gibi egzersizler kemik yoğunluğunu artırır. Egzersiz yaparken kemikleri zorlayacak, ani ve sert hareketlerden kaçınılmalıdır.

Bitkisel çözümler

Bazı bitkiler, östrojen ve progesteron hormonlarının etkilerini taklit ederek kemik erimesine karşı fayda sağlar. Bunlardan en bilinenleri cemen otu ve civan perçemidir. Cemen otu, özellikle progesteron hormonunun etkisini artırarak kemik yapımını destekler. Civan perçemi ise östrojen hormonunun etkisini artırarak kemik yıkımını azaltır. Bu bitkiler çay, toz veya kapsül şeklinde kullanılabilir.





Ancak bitkisel çözümler, herhangi bir yan etkiye veya alerjik reaksiyona neden olabileceğinden doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Ayrıca hamilelik, emzirme, hormon bağımlı kanserler, kanama bozuklukları, karaciğer hastalıkları gibi durumlarda bu bitkilerden uzak durulmalıdır .

ÇEMEN OTU VE CİVAN PERÇEMİ KEMİK ERİMESİNE KARŞI NASIL FAYDA SAĞLIYOR?

Çemen otu ve civan perçemi kemik erimesine karşı doğal çözümler sunan bitkilerdir. Bu bitkilerin kemik erimesine faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

* Çemen otu, progesteron hormonunun etkisini artırarak kemik yapımını destekler. Progesteron, kemik sağlığı için önemli bir hormondur. Progesteron eksikliği, kemik erimesine neden olabilir.

* Civan perçemi, östrojen hormonunun etkisini artırarak kemik yıkımını azaltır. Östrojen, kemik yapısını koruyan ve güçlendiren bir hormondur. Östrojen eksikliği, kemik erimesine yol açar.





* Çemen otu ve civan perçemi, kemik erimesi ile ilişkili olan iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Bu bitkiler, anti-inflamatuar ve analjezik özelliklere sahiptir .

* Çemen otu ve civan perçemi, kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko gibi mineralleri içerir. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu ve kuvvetini artırır.





Çemen otu ve civan perçemi, kemik erimesine karşı faydalı bitkilerdir. Ancak bu bitkilerin kullanımı doktor kontrolünde ve uygun dozlarda olmalıdır.