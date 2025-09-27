Kayseri'de 1. Erciyes FMF Günleri Başladı: FMF Farkındalığı Öne Çıkıyor

Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği 1. Erciyes FMF Günleri Kayseri'de başladı; uzmanlar FMF farkındalığı, doğru bilginin önemi ve eğitim gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:15
1. Erciyes FMF Günleri Kayseri'de Başladı

Açılışta vurgular: FMF gündemde tutulmalı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 1. Erciyes FMF Günleri, ERÜ Tıp Fakültesi amfisinde başladı. Etkinlik, akademisyenleri, hekimleri ve öğrencileri bir araya getirerek hastalığın tanı, tedavi ve farkındalığını ele almayı hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, açılış konuşmasında FMF'nin sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirterek, sağlıkla ilgili sorunların tıbbi platformlarda çözülmesinin önemine dikkat çekti. Altun, “Aksi takdirde bunun amacının dışına çıkan, tedavi yerine zararların arttığı durumlar ortaya çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Akademik çalışmalar ve hasta bilgilendirme sorumluluğu

ERÜ İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Şenel, uzun süredir FMF üzerine akademik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şenel, bölge itibarıyla Kayseri'nin FMF açısından merkezde bulunduğunu vurgulayarak amaçlarının farkındalığı artırmak ve yetişen hekimlerin konuya hakim olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Şenel, sosyal medyada hasta gruplarını takip ettiğini, güvenilir bilgi eksikliği ve yanlış uygulamalar gördüğünü belirtti. Bu sorumluluk bilinciyle yılın başında "Sorularla FMF" adlı bir kitap yayımladıklarını ve kitabı ücretsiz dağıttıklarını ifade etti. Şenel, ayrıca ikinci kitaplarının "Vakalarla FMF" olarak çıkacağını söyledi.

Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan ise Ailevi Akdeniz Ateşi'nin en sık görüldüğü ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığına işaret ederek, bu nedenle hastalığın tüm hekimlerce bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Program, gün boyu çeşitli başlıklarda düzenlenen oturumlarla devam edecek.

