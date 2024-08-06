Kayseri'de HOLEP Yöntemi ile Başarıyla Yapılan Prostat Ameliyatı

Kayseri'de HOLEP Yöntemiyle Prostat Ameliyatı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde prostat rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat gündeme geldi. Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu (HOLEP) teknolojisiyle yapılan operasyonda 53 yaşındaki Çetin Dilbaz, uzun süredir yaşadığı sorunlardan kurtuldu.

Önce İlaç Tedavisi, Sonra HOLEP Yöntemi

Üroloji Bölümü'nde hasta, "İyi huylu prostat büyümesi" teşhisi aldı. Hastaya, ilaç tedavisi uygulandı, fakat tedavi sonuç vermeyince Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ve Op. Dr. Abdullah Gölbaşı tarafından HOLEP yöntemi ile ameliyatına karar verildi.

Ameliyat Süreci ve Avantajları

Doç. Dr. Karadağ, hastanın şikayetleri üzerine medikal tedavi ile sürece başladıklarını belirtti. HOLEP yöntemi, hastanın hızlı bir şekilde taburcu edilmesine ve ciddi ameliyat komplikasyonlarının önlenmesine olanak tanıyarak dikkat çekiyor.

Op. Dr. Gölbaşı, "HOLEP, en ideal tedavi yöntemleri arasında yer aldı. Hastayı ameliyatın 1. gününde taburcu etmeyi planlıyoruz,” diye ekledi.

Hastanın Yaşadığı Sorunlar ve İyileşme Süreci

Ameliyat öncesinde Çetin Dilbaz, "İdrarımı tamamen boşaltamıyordum. 1-1,5 senedir bu şikayetim vardı. Ağrı yapıyordu. İlaç tedavisi sonuç vermedi ve bu yöntemle ameliyat edildim,” ifadelerini kullandı. Hastanın, ameliyat sonrası idrarını 25-30’lu yaşlardaki gibi yapmaya başlayacağı belirtiliyor.