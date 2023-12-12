Kısa boy tarihe karışıyor! 5 adımda boyunuzu 5 cm uzatabilirsiniz

Her gün düzenli aralıklarla egzersiz yapmanın hem boyunuz hem de genel sağlığınız üzerinde büyük olumlu etkisi vardır. Peki nedir bu egzersizler? Bu Egzersizlere bir göz atalım. Detaylar haberimizde...







BOY UZATMA EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Belli bir yaştan sonra boyunuzun uzamasının imkânsız olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Boyunu uzatmak isteyen kişiler genellikle beslenmeyi iyileştirmek, besin takviyesi almak, hatta özel ilaçlar ve ameliyatlar gibi yöntemlere başvuruyorlar. Ancak boyu uzatmanın daha kolay ve etkili yolları da vardır; bunlardan biri de boy uzatma egzersizleridir. Düzenli egzersiz yapmak yalnızca sizi daha sağlıklı kılmakla kalmaz, aynı zamanda boyunuzu da uzatır.

ASILI KALMAK

En basit egzersiz bir şeye tutunmak ve vücudunuzu asılı tutmaktır. Bu egzersiz aynı zamanda enerjinizi artırır ve üst vücut kaslarınızı güçlendirir. Asılı egzersizler omurganın kaslarını hedef alır ve gelişmeyi ve yüksekliği destekler. Bu egzersizi yapmak istiyorsanız günde 2-3 kez 30 saniyelik egzersizlerle başlayın ve yavaş yavaş süreyi ve set sayısını artırın.

İP ATLAMAK

Oyun ve egzersizi birleştirmek istiyorsanız evde boyunuzu uzatmanın en iyi yollarından biri atlamadır. Özellikle ip atlamak bacaklarınızın daha güçlü, daha uzun ve daha uzun olmasını sağlar. Çocuğunuza bu egzersizi öğretmek, onun biraz daha uzamasına bile yardımcı olabilir. Aynı zamanda kemik yoğunluğunu arttırır ve kardiyovasküler sağlığı destekler.

JUMP SQUAT

Boy uzatmak için etkili bir egzersiz arıyorsanız genellikle atlama içermelidir. Çünkü zıpladığınızda bacaklarınız esneyerek onları daha güçlü ve daha büyük hale getirir. Jump squat bu konuda oldukça etkilidir. Bu egzersiz alt vücut kaslarınızı güçlendirir ve şekillendirir, aynı zamanda boyunuzu da arttırır. Klasik squat pozisyonuna benzer ancak havalandığında zıplamanız ve ardından squat pozisyonuna geçmeniz gerekir.

YÜZME

Boy uzatmaya yardımcı olan bir diğer egzersiz ise yüzmedir. Pek çok ebeveyn, çocuklarını büyümelerine yardımcı olmak için yüzme derslerine gönderiyor. Ancak sadece çocukların değil yetişkinlerin de tüm vücudu esnetmesine ve kas gücünün artmasına yardımcı olur. Bu boyun uzatmasına izin verir. Yaz aylarında üst vücut egzersizi yapmak istiyorsanız gidilecek yol yüzmedir. Kelebeği yüzerek süreci hızlandırabilirsiniz.

YERDE YÜZME

Suyu sevmiyorsanız veya yüzemiyorsanız neden dipte yüzmeyi denemiyorsunuz? Bu egzersizde bacaklarınızı ve kollarınızı kullanarak yüzüyormuş gibi yaparsınız ama aslında yerdesiniz. Kaslarınızı esnetmek aynı zamanda boyunuzun uzamasına da yardımcı olabilir. Havuza ya da okyanusa erişiminiz yoksa ya da yüzemiyorsanız bu egzersiz harika bir seçenektir.

ÖN OMURGA ESNETME

Bu, otururken yaparak boyunuzu artırabilecek bir egzersizdir. Bu esnemeyi gerçekleştirmek için dik oturun ve bacaklarınızı önünüze doğru açın. Onları bir arada tutarken mümkün olduğunca öne doğru uzatmaya çalışın. Ayrıca onları omuz genişliğinde ayrı tutabilirsiniz. Nefes alırken kollarınızı uzatın ve parmak uçlarınıza dokunun. 3-4 set yapın ve 10-15 saniye bekleyin. Omurganızı uzatmanıza olanak tanır ve boyunuzun artmasına yardımcı olur.

DÜZ BACAK KALDIRMA EGZERSİZİ

Yatarken boyunuzu uzatmak istiyorsanız bacaklarınızı kaldırmak etkilidir. Uygulaması basit ve kolaydır. Sırt üstü yatın ve bacaklarınızı birlikte kaldırın. Dik durana kadar kaldırmaya devam edin. Bir süre bu şekilde durun ve indirin, ancak yere değmesine izin vermeyin. Ayaklarınızı yerden birkaç santim yukarıda olacak şekilde tekrarlayın. Boyunuzu uzatmak için bu egzersizi günde en az 7-8 kez yapın.

SIRAYLA TEKME

Taekwondo'da bir bacağın göğse doğru çekilerek dik pozisyonda uzatıldığı savunma hareketidir. Yol boyunca hızlanmamanız dışında bisiklet sürmeye benzer. Yüksekliği artırmak zor olabilecek bir egzersizdir. Bu egzersiz kalça eklemlerine odaklanır ve ağırlığın eşit şekilde gelişmesini sağlar.

BİSİKLET SÜRMEK

Evde egzersiz yapmaktan veya spor salonuna gitmekten bıktınız mı? Daha sonra bisikletinize binin. Bu aerobik egzersiz bacak kaslarınızı esnetir ve boyunuzu artırır. Ayrıca bisiklete binmek kalorileri çok hızlı yakar. Bunu yaparak sadece boyunuzu uzatmakla kalmaz, aynı zamanda kilo da verebilirsiniz.

PELVİK DEĞİŞİM

Bu, boyunuzu uzatmak için denemeniz gereken egzersizlerden biridir. Vücudunuz bir köprü gibi olur. Yere uzanın ve dizlerinizi bükün. Ayaklar omuz genişliğinde açık olmalıdır. Daha sonra ayaklarınıza baskı uygulayın ve kalçalarınızı yerden kaldırın. Sırtınızın alt kısmı düz bir köprü oluşturmalıdır. Yavaş nefes alın, kalçalarınızı yere doğru indirin ve işlemi tekrarlayın. Hem boyu uzatmak hem de belinizi daraltmak için iyi bir seçenektir. Ayrıca saatlerce oturduktan sonra esnemek için de faydalıdır.