KTÜ: Sağlıklı Beslenme ve Uyku Okul Başarısını Artırıyor

Dr. Merve Kişioğlu: Yeterli ve dengeli beslenme, el hijyeni ve erken uyku çocukların okul başarısını ve sağlığını korur.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:12
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Merve Kişioğlu, okulların açılmasıyla artan solunum yolu enfeksiyonları ve çocuk sağlığına ilişkin uyarı ve önerilerini paylaştı.

Beslenme ve okul başarısı

"Yeterli ve dengeli beslenen bir çocuk okulda hem daha aktif rol oynar hem de okul başarısı daha iyi olur. Ayrıca yeterli ve dengeli beslenen bir çocuk daha güzel büyür, aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarından da kaçınmış olur."

Kişioğlu, çocukların büyük kısmını okulda geçirdiğini, sabah erken kalkıp akşama kadar aktif olduklarını ve teneffüslerde ip atlama, top oynama gibi etkinliklerle enerji harcamasının arttığını vurguladı. Yetersiz beslenen çocuklarda dikkat eksikliği, algıda azalma ve konsantrasyon bozukluğu görülebileceğini belirtti; bunun da okul başarısında düşüşe yol açtığını söyledi.

Enfeksiyonlardan korunma: Hijyen ve dinlenme

Kişioğlu, enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıkları önlemede ilk önerilerinin çocukların el hijyeninin sağlanması olduğunu belirtti. Hasta çocuğun birkaç gün evde dinlendirilmesinin hem hastalığın daha kolay atlatılmasını sağlayacağını hem de diğer çocuklara bulaşmasını önleyeceğini ifade etti.

Ayrıca okula kahvaltı yaptırarak gönderilmesinin, beslenme çantalarının özenle hazırlanmasının ve fast food tüketiminin minimuma indirilmesinin önemine dikkat çekti.

"Çocukluk çağında düzenli beslenme alışkanlığının kazanılmasını istiyoruz. Ailelerin de bunu 'asla yapma', 'etme' şeklinde uyarılardan ziyade neden izin vermediğine yönelik çocuğu bilgilendirmesi, bilinçlendirmesi onun da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasına katkı sağlayacaktır."

Uyku ve büyüme

Beslenme kadar uyku düzeninin de kritik olduğuna değinen Kişioğlu, çocukların erken yatıp erken uyanmasının önemine vurgu yaptı. "Erken yatmak ve erken uyanmak çocuklar için önemli. Geç yatan bir çocuğun okul başarısında düşüklük olur. Aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları onu dirençsiz kılar. Büyüme hormonu akşam saatlerinde saat 21.00'den sonra büyük oranda yükselmekte ve biz bunu desteklemek için çocuklarımızı erken saatte uyutmalıyız. Yeterli beslenme, el hijyeni ve uyku, çocukları korumak için çok önemli."

Kişioğlu'nun mesajı özetle; yeterli ve dengeli beslenme, doğru hijyen uygulamaları ve düzenli uyku ile çocukların hem fiziksel gelişimleri hem de okul başarısının desteklenebileceği yönünde.

