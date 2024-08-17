Mangal Jeli Yangını ve Sağlık Uzmanlarından Uyarılar

Bursa'da Mangal Jeli Yangını: Necdet Özdemir'in Hikayesi

Bursa'da yaşanan bir olay, mangal jeli kullanımının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. 48 yaşındaki iş insanı Necdet Özdemir, dağ evinde çay demlemek için mangal jeli ile semaveri tutuştururken çıkan yangında vücudunun %38'ini yakan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının Başlangıcı

17 Temmuz tarihinde İznik ilçesinde meydana gelen olayda, Özdemir, semaveri tutuşturmak için mangal jeli kullandı. Jelin alev almasından dolayı yaşanan patlama sonucu yanmaya başlayan Özdemir, evinin önündeki su dolu varile atlayarak alevleri söndürdü. Ancak vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Başarılı Tedavi Süreci

Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda kalarak 5 operasyon geçiren Özdemir, doku nakilleri ile tedavi edilerek yaklaşık 1 ay süren süreç sonunda taburcu edildi. Özel bir açıklama yapan Özdemir, olayı şu şekilde anlattı:

"O sırada tekrar jel attım. Bunu yaparken dikkatli olmalıydım. Bidonun ateşin üzerine yanmadığını düşünerek hareket ettim, fakat gizli bir alevin olduğunu göremedim."

Uzmanlardan Dikkat Çekici Uyarılar

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Selma Beyeç, mangal jeli yanıkları nedeniyle pek çok hastanın hastaneye başvurduğunu ifade etti. Beyeç, bu jellerin tutuşmamış malzemelerin üzerine sıkılması gerektiğini belirterek:

"İnsanlar, yanan malzemelere bu jeli ekliyor ki bu durum büyük patlamalara yol açabiliyor; dikkatli olmak lazım."

Sonuç

Necdet Özdemir, yaşadıkları tecrübeyi başkalarıyla paylaşarak benzer durumların yaşanmaması adına gereken önlemlerin alınmasını istedi. Özdemir, "Yangın esnasında vücudumun %38'i yandı. Kısa bir süre için elde edilen ateş, yaşamımın geri kalanında acı ve zorluklar getirebilir." diyerek halkı uyarmanın önemine değindi.

Gelecekte benzer kazaların önüne geçebilmek amacıyla mangal jeli kullanımının daha dikkatli yapılması gerektiği, uzmanlar tarafından da her platformda vurgulanmaktadır.

Bursa'da mangal jeliyle semaveri tutuşturmaya çalışan 48 yaşındaki Necdet Özdemir, jelin alev alması ve bidonun patlamasıyla yanmaya başladı. Evinin önündeki su dolu varile atlayarak alevleri söndüren Özdemir'in vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Özdemir, başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da mangal jeliyle semaveri tutuşturmaya çalışan 48 yaşındaki Necdet Özdemir, jelin alev alması ve bidonun patlamasıyla yanmaya başladı. Evinin önündeki su dolu varile atlayarak alevleri söndüren Özdemir'in vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Özdemir, başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da mangal jeliyle semaveri tutuşturmaya çalışan 48 yaşındaki Necdet Özdemir, jelin alev alması ve bidonun patlamasıyla yanmaya başladı. Evinin önündeki su dolu varile atlayarak alevleri söndüren Özdemir'in vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Özdemir, başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da mangal jeliyle semaveri tutuşturmaya çalışan 48 yaşındaki Necdet Özdemir, jelin alev alması ve bidonun patlamasıyla yanmaya başladı. Evinin önündeki su dolu varile atlayarak alevleri söndüren Özdemir'in vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Özdemir, başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da mangal jeliyle semaveri tutuşturmaya çalışan 48 yaşındaki Necdet Özdemir, jelin alev alması ve bidonun patlamasıyla yanmaya başladı. Evinin önündeki su dolu varile atlayarak alevleri söndüren Özdemir'in vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Özdemir, başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da mangal jeliyle semaveri tutuşturmaya çalışan 48 yaşındaki Necdet Özdemir, jelin alev alması ve bidonun patlamasıyla yanmaya başladı. Evinin önündeki su dolu varile atlayarak alevleri söndüren Özdemir'in vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Özdemir, başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.