OMÜ'de Uzaktan Takip: Kalp ve Tansiyon Hastalarına Hastaneye Gitmeden Tedavi

OMÜ'nün geliştirdiği internet bağlantılı takip cihazı ile kalp ve tansiyon hastaları evden veri paylaşarak doktor gözetiminde randevusuz tedavi alabiliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:19
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde kullanılmaya başlanan yeni takip cihazı sayesinde kalp ve tansiyon hastaları evlerinden ölçtükleri verileri doktorlarıyla paylaşabiliyor ve gerekirse hastaneye gitmeden tedaviye başlatılabiliyor.

Nasıl çalışıyor?

OMÜ tarafından geliştirilen yazılımın entegre edildiği cihaz, hastaların evde yaptıkları kilo ve tansiyon ölçümlerini internet üzerinden anlık olarak doktorlara iletiyor. Cihazda bulunan internet bağlantılı sim kart sayesinde veriler hastane sisteminde okunabiliyor.

Sistemde tanımlı referans aralıklarına göre tansiyon yükseldiğinde ya da düştüğünde veya haftalık 2 kilodan fazla artış olduğunda otomatik bildirim gönderiliyor. Bu bildirimler doğrultusunda hemşireler hastalara "İlacınızı içiyor musunuz, tuzlu gıda tüketiyor musunuz?" gibi sorular yöneltiyor; gerektiğinde doktorlar devreye girerek ilaç tedavisini düzenliyor ve hastayı randevu almadan yönlendirerek tedaviye başlatabiliyor.

Amaç ve etkiler

OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Gedikli, sistemin yazılım kısmının üniversite tarafından geliştirildiğini belirterek, sistemi şu sözlerle anlattı:

"Kalp yetmezliği hastalarının hastaneye yatışları çok fazla oluyor. Acilde büyük bir yük oluşturuyor, ulaşımda da zorluk yaşıyorlar. Amacımız hastaların evde takiplerini kolaylaştırmak, hastaneye başvuru sayılarını azaltmak ve yaşam kalitelerini artırmak."

Gedikli, sistemin gelişmeye devam ettiğini ve ileride farklı verilerin de eklenebileceğini belirterek, "Gelecekte bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılmasıyla hastaların hastaneye yatışlarının önlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması mümkün olacaktır." dedi.

Hastaların deneyimi

75 yaşındaki Melahat Öztürk, sistemin kendisine büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, "Çok sık acile gidiyordum. Şimdi kendimi buradan takip edebiliyorum. Ömer bey de tansiyonumu gördüğü zaman arayıp yardımcı oluyor. Çok memnunum." diye konuştu.

Kalp hastası Emine Koç'un oğlu Şenol Koç ise annesinin verilerinin doktorlar tarafından izlenmesinin kendisini rahatlattığını belirterek, "Dün bana, annemin tansiyonunun yüksek olduğuna dair mesaj geldi. Doktorumuzla iletişime geçtik. Bu hasta yakınları için de çok güzel. Sürekli aklım annemde kalıyordu. Şimdi kafam çok rahat." dedi.

Uygulama hem hastaların hem de hastanelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor; erken müdahale imkanı ve randevusuz yönlendirme ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor.

