Pekmezin içine atıp yenirse bağışıklığı zımba gibi yapıyor!

Zencefil: Doğanın Şifalı Hediyesi ve Bağışıklık Sistemimizin Mucidi!

Zencefil, sadece hastalıklardan korunmakla kalmayıp aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih edilen bir doğal tedavi yöntemi olarak ön plana çıkıyor. Mide dostu özellikleriyle bilinen zencefil, uzmanlar tarafından koruyucu bir hekim olarak da öneriliyor.

Bu özel bitki, tropik ve yarı tropik iklimlerde doğal olarak yetişse de, özellikle Hindistan ve Çin'de daha yaygın bir şekilde kullanılsa da dünya genelinde popülerliğini sürdürüyor. Türkiye'de ise özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen zencefil, tedavide alternatif bir seçenek olarak tüketicilere sunuluyor.

Soğuk algınlığına karşı kış aylarında sıklıkla başvurulan zencefilin toz halinde tüketilmesini öneren Aromaterapi Uzmanı Abdusselam Olgun, zencefilin birden fazla faydası olduğunu vurguluyor. Soğuk algınlığına ek olarak astım, bronşit, nefes darlığı gibi problemlerde de etkili olabilen zencefilin en belirgin faydalarının ise bulantı ve mide sorunlarıyla mücadelede görüldüğünü belirtiyor.

Olgun ayrıca, kanser tedavisi sürecinde de hekim kontrolünde zencefilin kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre zencefilin, meme kanseri, pankreas kanseri ve akciğer kanseri gibi hastalıkları tedavi edebileceğini ifade eden Olgun, bu tür kullanımların mutlaka uzman doktor kontrolünde olması gerektiğini vurguluyor.

Özellikle gebelerde görülen mide ağrısı, bulantısı ve şişmesi gibi durumların hafifletilmesi için bir badem tanesi kadar taze zencefil tüketilmesini öneren Olgun, bunun sabah aç karna çiğnenip yutularak gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Aynı şekilde seyahat esnasında da benzer bir yöntemin kullanılabileceğini ifade ediyor.

Zencefilin farklı formlarının farklı rahatsızlıklar için kullanılması gerektiğini belirten Olgun, genel olarak mide ve bağırsak rahatsızlığı olanlara taze zencefilin, soğuk algınlığı şikayetlerinde ise zencefil tozu ve kökünün önerildiğini belirtiyor. Zencefil kökünün kaynatılarak, tozunun ise bal, pekmez veya süte karıştırılarak içilmesinin daha etkili olabileceğini dile getiriyor.