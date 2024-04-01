Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,26 -0,52%
EURO
34,74 -1,08%
ALTIN
2.307,85 -0,36%

Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak

Birçok kişinin korkulu rüyası haline gelen saç egzeması için çözüm önerileri araştırılıyor. Hatay bölgesinde bulunan defne, öncelikle yağ ve sonrasında sabun haline getirilerek her derde deva bulunuyor. İşte saç ve cilt üzerinde hastalıkların çözümü...

Yayın Tarihi: 01.04.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 21:50
Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak

Defne sabunun faydaları saymakla bitmezken mantar ve egzema gibi sorunların önüne geçilerek etkili olmaktadır. Saç dökümesini en aza indirirken doğal ürün yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor.
54 yaşındaki üç çocuk babası doğan İkizek, dedesinden gördüğü yöntemlerle beraber defne sabunu üretimine devam ettirmektedir. Defne sabunu hazırlamak için zeytinyağı kazana aınarak ateşe verilir. Bir süre sonra ise defne yağını katarak karıştırılır. İkiside ısındığında kostik eklenip karışır.
defne sabun
İkizek, defne yağı ve zeytiyağı karşımıyla meydana gelen defne sabunun kilogram fiyatını 250 TL, saf defne yağı kullanılarak defne sabunun ise 300 TL olduğunun bilgisini verdi.

İLGİLİ HABERLER

BİM'de 2,5 kilosu 94 TL, 3 kilosu 93 TL! BİM 2 Nisan aktüel indirimi ses getirdi!

BİM'de 2,5 kilosu 94 TL, 3 kilosu 93 TL! BİM 2 Nisan aktüel indirimi ses getirdi!

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin
3
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor
4
Gece uykusuna hasret kalanlar dikkat! Bir damlasıyla bebekler gibi mışıl mışıl uyumak mümkün!
5
Bu ikisi beraber yendiğinde unutkanlığa meydan okuyor! Sadece unutmayı unutacaksınız
6
Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor
7
Vücuttaki çatlakların kökünü kuruyor! Bu karışımla 1 ayda izlerden eser kalmayacak

Mecliste imzalar atıldı! Emekliye bayram öncesi 10.100 TL ilave ödeme piyangosu çıktı

Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak

Emekliye bal kaymak destek! Ekmek, süt, kırmızı ette para vermeye son!

Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı

BİM'de 2,5 kilosu 94 TL, 3 kilosu 93 TL! BİM 2 Nisan aktüel indirimi ses getirdi!

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak