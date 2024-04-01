Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak

Defne sabunun faydaları saymakla bitmezken mantar ve egzema gibi sorunların önüne geçilerek etkili olmaktadır. Saç dökümesini en aza indirirken doğal ürün yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor.
54 yaşındaki üç çocuk babası doğan İkizek, dedesinden gördüğü yöntemlerle beraber defne sabunu üretimine devam ettirmektedir. Defne sabunu hazırlamak için zeytinyağı kazana aınarak ateşe verilir. Bir süre sonra ise defne yağını katarak karıştırılır. İkiside ısındığında kostik eklenip karışır.
İkizek, defne yağı ve zeytiyağı karşımıyla meydana gelen defne sabunun kilogram fiyatını 250 TL, saf defne yağı kullanılarak defne sabunun ise 300 TL olduğunun bilgisini verdi.
Defne sabunun faydaları saymakla bitmezken mantar ve egzema gibi sorunların önüne geçilerek etkili olmaktadır. Saç dökümesini en aza indirirken doğal ürün yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor.
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