Sağlık Bakanı Memişoğlu, 1616 Yeni Hekim Atandığını Duyurdu

1616 Yeni Hekim Ataması Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1616 yeni hekimin atandığını açıkladı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık Hizmet Kalitesi ve Yeni Atamalar

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunacaklarını vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.