Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kayseri'de 37 Bin Personel Alımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'de 37 bin sağlık personeli alımının planlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:05
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kayseri'de 37 Bin Personel Alımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'de çeşitli temaslarda bulunarak, 37 bin sağlık personeli alımına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Kadro Dağıtımında Hakkaniyet Vurgusu

Memişoğlu, "Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. İnsanlarımıza en iyi ve hakkaniyetli şekilde bu kadroları dağıtacağız," dedi.

Kayseri'nin Sağlıkta Önemi

Bakan Memişoğlu, Kayseri'nin hem ticaret hem üretim hem de insaniyet anlamında Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında kayda değer sağlık hizmetlerinin yanı sıra Kayseri'yi sağlık teknolojisi üretiminin merkezi haline getirme hedeflerini de vurguladı.

Erciyes Üniversitesi'nin, Türkiye’ye Kovid-19 aşısını hediye eden bilim insanlarının yetiştiği bir kurum olduğunu hatırlatan Memişoğlu, "Orada tıbbi teknolojisi ve aşısını üretebilecek altyapı var. Biz bunu daha da geliştirip Türkiye'nin sağlık teknolojisinin merkezi olması için elimizden geleni yapacağız," ifadelerini kullandı.

Aile Hekimlerine Önemli Görev

Hastalanmadan sağlığın korunması gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, aile hekimlerinin bu noktada önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Bağımlılıktan uzak durulması, sağlıklı beslenme ve spor yapma konularında tavsiyelerde bulundu.

Valilik Ziyareti ve Siyasi Temaslar

Memişoğlu, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaretinde, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Dursun Ataş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte siyasi parti temsilcilerinin de katılım gösterdiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Valiliği...

Çeşitli temaslarda bulunmak için Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Valiliği ziyaret etti. Memişoğlu'nun Vali Gökmen Çiçek'i (sol 4) ziyaretinde, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar (sağ 3), Şaban Çopuroğlu (sağda), Ayşe Böhürler (sol 2), Dursun Ataş (sağ 2) Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sol 3) ile siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Valiliği...

Çeşitli temaslarda bulunmak için Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Valiliği ziyaret etti. Memişoğlu'nun Vali Gökmen Çiçek'i (sol 4) ziyaretinde, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar (sağ 3), Şaban Çopuroğlu (sağda), Ayşe Böhürler (sol 2), Dursun Ataş (sağ 2) Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sol 3) ile siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

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