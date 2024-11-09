Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, aile hekimliği üzerine yaptıkları yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmediğini, ayrıca reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmadığını belirtti. “Daha çarpıcı ifade etmek gerekirse, biz bir hastalık bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığıyız. Aile hekimliği sistemini daha etkili ve verimli kılmalıyız.” dedi.

Yeni Yönetmelik ve Hedefler

Bakan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine erişimdeki kolaylığını vurgulayarak, dünya genelinde en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birini sunduklarını ifade etti. Koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetlerine odaklandıklarını dile getiren Memişoğlu, “Vatandaşın sağlıklı kalması için sürekli çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

Algı Yönetimi ve Reçete Yazma Özgürlüğü

Son günlerde sosyal medyada aile hekimlerinin ilaç yazamayacağına dair çıkan spekülasyonlara yanıt veren Memişoğlu, “Aile hekimleri, reçete yazma hakkını kaybetmeyecek. Biz akılcı ilaç uygulamalarını destekliyoruz ve bu uygulamaları gerçekleştiren hekimlere teşvik ödemesi yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

İlaç Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Toplumun ilaç kullanmadan önce hekime danışmasının önemine dikkat çeken Memişoğlu, “Vatandaşlarımızın aile hekimlerinin önerileri doğrultusunda ilacını kullanması gerekmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, sağlık sorunlarına ve tedavi maliyetlerinin artmasına yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Bakımında Yeni Komisyon

Yenidoğan bakımı ile ilgili çalışmalara da dikkat çeken Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından oluşan bir komisyon kurduklarını belirtti. Bu komisyon, yenidoğan yoğun bakım süreçlerini değerlendirerek iyileştirme önerilerinde bulunacak.

Son olarak, Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için bilimsel komisyonlarla çalışmalara devam edeceklerini de vurguladı. Ziyareti sırasında Bakan Memişoğlu'na AK Parti Antalya milletvekilleri ve il başkanı Ali Çetin eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Antalya'da, Vali Hulusi Şahin'i (sağda) ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Antalya'da, Vali Hulusi Şahin'i (sağda) ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.