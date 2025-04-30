Samsun'da Mobil Klinik Hizmeti Başladı

Samsun'da Mobil Klinik Sağlık Hizmetiyle Tanıştı

Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında Samsun'a gönderilen mobil klinik, hizmet vermeye başladı. Bu yeni sağlık aracı, sağlık hizmetlerine ulaşımın zor olduğu yerlerde koruyucu sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Kanser Taramaları Terme'de Başladı

Mobil klinik sayesinde, Samsun Sağlık Müdürlüğü tarafından Terme ilçesi'nde kanser tarama çalışmaları gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, bu etkinliklerin Sağlık Bakanlığı'nın planlamaları kapsamında sürdürüldüğünü ifade etti.

Kapsamlı Sağlık Hizmetleri Sunuluyor

Uras, mobil klinikle bebek, gebe, lohusa ve kronik hasta takibi gibi birçok başlıkta sağlık hizmetleri sunduklarını belirtti. "Bu çalışmaları daha güçlü bir şekilde yürütebilmek ve daha fazla insanımıza yaşadıkları yerde sağlık hizmeti sunmak için güçlü bir altyapıya ihtiyacımız var" diye ekledi.

İki Mobil Klinik ile Daha Fazla Erişim

Yeni mobil kliniğin hizmete girmesiyle birlikte Samsun'daki mobil klinik sayısının 2’ye çıktığını vurgulayan Uras, kanser bilgilendirme çalışmaları için Samsun'da her yere ulaşacaklarını belirtti. "Son 10 yılda 1 milyona ulaşan kanser tarama rakamlarımızı daha ileri hedeflere taşıyacağız. Tüm ilçelerimizde etkinlikler düzenliyoruz," şeklinde konuştu.

Sağlık Alanında Kapsamlı Bilgilendirme

Uras, düzenlenen etkinliklerde sadece kanser taraması değil, aynı zamanda kronik hastalıklardan sağlıklı beslenme önerilerine, diş bakımından obeziteye kadar birçok konuda vatandaşı bilgilendirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında Samsun'a gönderilen "mobil klinik" hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında Samsun'a gönderilen "mobil klinik" hizmet vermeye başladı.