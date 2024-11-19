Sanal Kumar Bağımlılığına Dikkat: Bloklama Yazılımları Öneriliyor

Sanal Kumar Bağımlılığında Bloklama Yazılımlarıyla Korunma Yolları

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, sanal kumar bağımlılığına karşı güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Bilgisayar ve mobil cihazlarda güvenlik ayarlarının güçlendirilmesi ve kumar sitelerine erişimin zorlaştırılması, bağımlılığı önlemede önemli bir adımdır.

Çevrim İçi Kumar Pazarındaki Hızlı Büyüme

Prof. Dr. Kurt, dünya genelinde çevrim içi kumar pazarının 2023 yılında yaklaşık 71,6 milyar dolar değerinde olduğunu ve 2032'ye kadar 189,18 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. En büyük çevrim içi kumar ürünlerinin başında 'bahis' geliyor; bu ürün, pazarın yüzde 53'ünü oluşturuyor.

Kumar Bağımlılığının Belirtileri ve Riskleri

Kurt, sanal kumar bağımlılığının, çevrim içi kumar oynama, ruh hali değişimliği, harcanan para miktarının artması ve kumar oynamayı durduramama gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, sanal kumar bağımlılığı, bireylerin sosyal yaşamında da olumsuz etkilere yol açarak iş, okul ve sosyal ilişki sorunlarına neden olabiliyor.

Bağımlılığa Dönüşüm ve Nedenleri

Kumar sitelerinin kadınlardan çok erkekler tarafından tercih edildiğini ve yaş grubunun giderek düştüğünü belirten Kurt, bu platformların; zaman ve mekandan bağımsız kumar oynama fırsatları sunması, seçeneklerin çokluğu ve sürükleyici arayüzler gibi nedenlerle bireyleri cezbettiğinin altını çizdi.

Teknolojik Çözümler ve Öneriler

Sanal kumar bağımlılığından korunma yollarına değinen Prof. Dr. Kurt, "Kumar sitelerine erişimi engelleyen kumar bloklama yazılımlarının kullanılması, bu bağımlılıktan korunmak için etkili bir yöntemdir. Ayrıca, elbette profesyonel yardım almak, aile ve arkadaşlardan destek almak, hobiler edinmek ve bütçe belirlemek gibi tedbirler de büyük önem taşıyor." dedi.

Kumar Oynama Eğilimlerinin Psikolojik Etkileri

Kurt, sanal kumar bağımlılığının psikolojik etkilerinin; kaygı, suçluluk, utanç, depresyon ve duygusal dengesizlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini vurgulayarak, bireylerin bu konuda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.