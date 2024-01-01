Satın alırken iki kez düşünün! Pişerken böyle görünüyorsa hemen çöpe atın: Tehlike saçıyor

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ülkemizde kestane talebi de arttı. Fakat bu yıl yerli kestanenin üretiminin azalması ve aynı zamanda fiyatların artması nedeniyle ithal kestane satışları ciddi oranda arttı. Daha çok, hayvan yemi olarak ithali yapılan 'Çin Kestaneleri'nin yerli kestanelerle karıştırılarak piyasada satıldığı ortaya çıktı.

Satın alırken iki kez düşünün! Pişerken böyle görünüyorsa hemen çöpe atın: Tehlike saçıyor
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İstanbul'un Esenler ve İzmir Tire ilçelerinde polis incelemelerinde kestanelerin bir kısmının Çin'den geldiği belirlendi. Çin kestaneleri normal kestanelere göre daha büyük tanelere sahiptir ve daha düşük fiyata satılmaktadır. Esenler Belediyesi'ne bağlı Zabıta Bölge Amiri olan Savaş Mazlum, konuyla ilgili açıklamasında bu tür ürünlerle karşılaşıldığında dikkatli olunması ve şüpheli durumların derhal Tarım Müdürlüğü ekibine bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar ise, Çin kestanesi yemenin alerjiye ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Tire'de de Satılan Tehlikeli Kestaneler

Çin Kestanesi

Benzer bir durum İzmir'in Tire ilçesinde de yaşandı. Tire Salı Pazarı'nda bir kamyonun arkasında satılan normalden büyük kestaneler üzerinde Çince etiketlerle bulundu. Durumun farkına varan zabıta ekipleri satışı hemen durdurdu ve 200 kilo Çin kestanesine el koymak zorunda kaldı. Tire Belediyesi'nde zabıta müdürü olarak görev yapan Tarık Bolpaça, sağlık riski taşıyan bu tür kestanelere vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini aktardı.

Sahte kestane satışı da pazarda alışveriş yapan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Kestanenin görünüşünü ve fiyatını sorgulayan bazı vatandaşlar, satın almadan kestaneleri incelemeye başladı.

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