Sigara içenlere ilk kez böyle bir uyarı geldi! Sırf bunun için bile hemen bırakacaklar

Bu haberi okuduktan sonra sigarayı hemen bırakacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Sigara içenlere ilk kez böyle bir uyarı geldi! Sırf bunun için bile hemen bırakacaklar
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Sigaranın bu zararını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARANIN ZARARLARI

Yapılan araştırmalara göre 350 bin kişi ile ilgili genetik verilerin incelemesi yapıldı. Araştırmaya göre kişilerin yüzde 90'ının 20 yaşından önce sigara içmeye başladığı ve genel olarak 30 yaşından sonra zihinsel hastalıklar sebebiyle tedavi görmeye başladıkları ortaya çıktı. 

sigara akıl hastalığına sebep oluyor

Araştırmayı yapan Doug Speed sigara içmenin zihinsel hastalıklara sebep olduğunu, sigaranın tek sebep olmayacağını, ancak sigara kullanımının akıl hastalığı nedeniyle hastaneye yatma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi. Sigara kullanımı özellikle depresyon ve bipolar bozukluğa sebep oluyor. Sigara ile ilgili genleri taşıyan ancak sigara tüketmeyen kişilerin ruhsal bozukluğa yakalanma ihtimali daha düşük olarak saptandı. Bilim insanları sigaranın ruh sağlığının bozulmasına sebep olan biyolojik mekanizmanın henüz tam olarak ortaya çıkamayacağını söylüyor. 

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