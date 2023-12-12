Toksinlerden arınmak için bu besinler birebir: Günde 1 tane bile yeter

Hastalığın başlangıcı, toksinlerle yüklü hücrelerin artık görevlerini gerektiği gibi yerine getirememesiyle başlar. Vücudumuz her gün toksinleri yok etmeye çalışır. Ancak bu toksinlerin vücuttan atılması işlemi de başarılıdır. İşte vücudunuzdaki toksinleri hızla atmanıza yardımcı olacak bazı yiyecekler. Detaylar haberimizde...







VÜCUDU ARINDIRAN 8 BESİN, HER GÜN TÜKETİN

Bazı gıdalar sağlığınızı olumsuz etkileyebilir, bazıları ise vücudunuzu temizleyebilir. İkincisi, her gün makul miktarlarda alınabilir ve vücudu tamamen temizleyebilir. Ayrıca fiziksel durumunuzu biraz da olsa iyileştirebilirsiniz.

Listede sarımsak, soğan, lahana, pancar, elma, avokado, kızılcık ve kereviz yer alıyor. Bu üç yiyeceği yemeyi bırakın ve ileri yaşlara kadar yaşayabilirsiniz. Vücudu temizlemeye yardımcı olan besinler. Sarımsak kolesterolü düşürür, kan damarlarını temizler ve vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Bağırsaklardaki patojenik mikroflorayı ortadan kaldırır, enzimlerin ve mide sularının salgılanmasını iyileştirir, gıdanın sindirilebilirliğini arttırır ve metabolik süreçleri hızlandırır.





SARIMSAK

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları için sarımsak, hastalıklarla mücadelede güvenilir bir yardımcıdır. Ayrıca sarımsaktaki aktif maddeler mukusu incelterek vücuttan hızla uzaklaştırır. Bu sebze kardiyovasküler sistemi iyileştirir. Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve kan damarı duvarlarının elastikiyetini arttırır, böylece ateroskleroz, kan pıhtıları ve kalp krizlerine karşı koruma sağlar. Hipertansiyon için kullanılır, kalpteki yükü azaltır, kalp kasının çalışmasını iyileştirir, kan dolaşımını iyileştirir. Allisin içeriği sayesinde sarımsak kanserin gelişimini önleyebilir. Bu madde, hücreler üzerinde olumsuz etki yaratabilecek ve onların yanlış gelişmesine yol açabilecek serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır. Ayrıca bakteri ve mantarların öldürülmesine de yardımcı olur. Sindirimi iyileştirir.





SOĞAN

Soğanın antiinflamatuar özellikleri vardır ve kötü kolesterolü düşürür. Düşük kolesterol ayrıca kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltır ve kalbinizi sağlıklı tutar. Bir lif kaynağı olan soğan, çeşitli nedenlerle yavaşlayabilen sindirimi destekler. Ayrıca bağırsaklarda "iyi bakteri" üretimini artırarak sindirim sürecini hızlandırır.





BEYAZ LAHANA

Tüketildiğinde ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılması sağlanır. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyabilir. Diyet lifi açısından zengin olup sindirim sağlığını destekler ve kabızlığı önler.





PANCAR

Bağırsaklardaki çürütücü bakterileri yok eder ve peristaltizmi iyileştirir. Pancar, yüksek oranda lif, vitamin ve mineral içeriğine sahip olmasının yanı sıra, yapısında birçok antioksidan ve antiinflamatuar bileşik içerir.





ELMALAR

Tüketildiğinde toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve pektin içerir. Elmalarda bulunan çözünür lif ve antioksidanlar sayesinde kandaki kolesterol seviyesini düşürebilir. Bu meyvenin günlük tüketimi kalbi ve kan damarlarını güçlendirerek kan basıncını ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Gastrointestinal sağlık aynı zamanda diyet lifi alımıyla da ilgilidir. Bağırsaklarımızın vitaminleri, eser elementleri ve makro elementleri emmesine ve doğal mikroflorayı koruyarak düzgün çalışmasına yardımcı olurlar. Kanserojenleri bloke eder ve kan kolesterol seviyelerini normalleştirir.





AVOKADO

Avokado ayrıca C, B6 ve E vitaminleri de dahil olmak üzere bağışıklık sağlığı için önemli olan besinleri de sağlar.





KIZILCIK

Güçlü bir antibiyotik ve mükemmel bir antiviral ajandır. Avokado ayrıca C, B6 ve E vitaminleri de dahil olmak üzere bağışıklık sağlığı için önemli olan besinleri de sağlar.





KEREVİZ

Kanı temizler, idrar söktürücü etkisi vardır ve ödemin atılmasına yardımcı olur.