Türk Toraks Derneği 28. Yıllık Kongresi Antalya'da 1200 Bilim İnsanı ile Başladı

Türk Toraks Derneği'nin 28. Yıllık Kongresi Antalya'da Başladı

Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen "28. Yıllık Kongre", Antalya'da 1200 bilim insanının katılımıyla başladı. Kongre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde "Dünyanın değişimi ve nefesin geleceği" temasıyla gerçekleşiyor.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Kongreye, 8'i yabancı toplam 305 konuşmacı katılarak çeşitli konularda bilgi paylaşımı yapacak. Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, basın toplantısında Türkiye'nin tıp alanındaki gelişmelerine dikkat çekti. 1970'lerde 9 tıp fakültesi varken, 2022'de bu sayının 118'e ulaştığını belirtti.

Hastane Sayılarındaki Artış

Hastanelerin sayısının 2002-2023 yılları arasında 773'ten 933'e çıktığını vurgulayan Köktürk, üniversite hastanelerinin sayısının da 50'den 68'e çıktığını duyurdu. Özel hastane sayısının ise 271'den 565'e yükseldiği belirtildi.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Üzerine Önemli Veriler

Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Saniye Girit, son zamanlarda e-sigara kullanımının arttığını ifade etti. 500 ergen üzerinde yapılan bir anket çalışmasında, bu çocukların yüzde 67'sinin evlerinde en az bir aile bireyinin paket sigara kullandığı tespit edildi. Ayrıca, çocukların yüzde 20'si ya paket sigara kullanıyordu ya da geçmişte kullanmıştı. Girit, bu durumun bu çocukların sosyal medya ve arkadaş çevresinden etkilendiklerini gösterdiğini vurguladı.

Sosyal Medya ve E-Sigara Yanılgıları

Girit, çocukların yüzde 80'inin e-sigaranın zararları hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. Sosyal medyada geçerli olmayan e-sigara reklamları olduğunu ve bu konuda önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Tütün Ürünlerinin Zararları

Kongrede, Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, tütün ürünlerinin zararlarını katılımcılara aktardı. Kongrenin, yarın sona ereceği belirtildi.

Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen "28. Yıllık Kongre" Antalya'da, 1200 bilim insanın katılımıyla başladı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, "Dünyanın değişimi ve nefesin geleceği" temalı kongreye, 8'i yabancı 305 konuşmacı katıldı.