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Uyku Kalitesi Beyin Yaşlanmasını Hızlandırıyor

Uyku kalitesinin beyin yaşlanma hızını artırdığı belirlendi. Uzmanlar, uyku hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:41
Uyku Kalitesi Beyin Yaşlanmasını Hızlandırıyor

Uyku Kalitesi Beyin Yaşlanmasını Hızlandırıyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yapılan araştırmaların uyku kalitesi ve uyku problemlerinin beyin yaşlanma hızını etkilediğini ortaya koydu.

Öztürk, AA muhabirine verdiği demeçte, MR görüntüleme ile beyin yaşlanmasının hesaplanmasının artık mümkün olduğunu belirtti. Bu hesaplamalar sayesinde beyin yaşı ile kronolojik yaş arasındaki farkın büyümesi durumunda, beynin daha erken yaşlandığı sonucuna varıldığını ifade etti.

Çalışma Sonuçları Neler Gösteriyor?

Son dönemde yapılan önemli bir çalışmada 589 kişinin 15 yıl boyunca takip edilmesiyle uyku kalitesi ile beyin yaşlanması arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmanın bulgularına göre uyku kalitesi bozuk olan bireylerde ve uyku sürdürmede zorluk çekenlerde, beynin ortalama 3 yıl daha hızlı yaşlandığı belirlendi.

En olumsuz etkenlerin başında uykuya dalma güçlüğü ve kişinin sabah istemeden erkenden kalkması gelmektedir. Bu durumlar, beynin ortalama 3.8 yıl daha hızlı yaşlanmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

Uyku Sorunlarının Sonuçları

Öztürk, uyku sorunlarının beyni erken yaşlandırdığını vurguladı. Bu durumun Alzeihmer, Demans veya Parkinson gibi dejeneratif hastalıkların riskini artırabileceğini açıkladı. Ayrıca, bilişsel süreçlerde yavaşlama, öğrenme güçlüğü, dikkat sorunları ve konsantrasyon güçlüğü gibi problemler ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Uyku Hijyeninin Önemi

Uyku sağlığına dikkat etmenin beynin erken yaşlanmasını önlemek adına önemli olduğunun altını çizen Öztürk, bireylerin uyku hijyeni kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Bu bağlamda; yatma kalkma saatinin sabitlenmesi, yeterli uyku süresinin sağlanması ve akşam geç saatlerde alkol tüketilmemesi gibi önlemlerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Öztürk, iyi bir uyku düzeninin sağlanması için 11-12 gibi yatıp sabah 6-7 gibi kalkmanın iyi bir yol olabileceğini tavsiye etti. İhtiyaç duyulduğundan daha uzun veya daha kısa uyumanın yaşam süresini kısalttığına dair büyük epidemiyolojik çalışmaların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, AA...

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, AA muhabirine, MR görüntüleme ile yapılan hesaplamalarla beyin yaşlanmasının artık değerlendirilebildiğini belirtti.

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