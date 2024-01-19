Virüs vakalarının artmasına ilişkin ilginç teori

Toplumun Gündeminde: Grip, RSV ve Covid ile Mücadele Devam Ediyor - Uzmanlardan Uyarı ve Öneriler

Son günlerde, toplum genelinde yaygın olarak görülen hastalıklar nedeniyle hastaneler adeta dolum noktasına ulaştı. Herkesin dikkatini çeken bu durumun temel nedeni, etkili olan üç farklı virüsün sebep olduğu yeni bir salgın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı üzere, toplumda şu an grip (influenza), RSV ve Covid ile mücadele ediliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şu anda en sık influenza yani grip, sonra RSV ve en sonda Kovid görülüyor. RSV virüsü, 2 yaş altındaki çocuklarda ağır seyir izliyor, erişkinlerde ise daha hafif belirtiler gösteriyor. Özellikle 0-2 yaş grubundaki çocuklarda zatürre, ateş ve solunum sıkıntısı yapabiliyor. Erişkinlerde ise en sık karşılaştığımız virüsler influenza ve Kovid. Bağışıklık sistemi güçlü olanlarda Kovid'in hastalık yapma potansiyeli oldukça düşük. Yeni varyantlar için de durum aynı. Eğer kişinin altta yatan kronik bir hastalığı yoksa genellikle hafif ateş, bir iki gün süren halsizlik ve kuru öksürükle atlatılabiliyor. Ancak, özellikle aşı yapılmadıysa, influenza çok şiddetli ateş, kas ve eklem ağrılarına yol açabilir. Hastalar, 'Kolumu kıpırdatamıyorum, yataktan kalkamıyorum' gibi şiddetli belirtilerle başvurabiliyorlar. Virüs, ciddi baş ağrısı ve kuru öksürüğe de sebep olabiliyor" dedi.

Hastalıkların artan şikayetleri ve tehlikeli seyri, uzmanların dikkat çektiği bir gerçeği ortaya koyuyor. Toplumun bu kritik dönemde alması gereken önlemler ve uygulaması gereken sağlık tedbirleri konusunda bilinçlenmesi büyük önem taşıyor."

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, yaşanan artan grip vakalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dr. Demir, gribal semptomları olan kişilerin enfeksiyon hastalıkları uzmanına ya da aile hekimine başvurmalarını önerirken, grip tedavisinde etkili olan antiviral ilacın bulunduğunu belirtti. Erken başlanan tedavinin iyileşme sürecini hızlandırdığını vurgulayan uzman, özellikle 50 yaşın üzerindeki, kronik akciğer hastalığına sahip, diyabet veya hipertansiyonu olan bireylerin grip aşısı yaptırmalarını tavsiye etti. Aşı konusunda şubat ayına kadar zaman olduğunu belirten Dr. Demir, "Eğer bu kış süresince hiç ateşli hastalık geçirmediyseniz, şubat ayına kadar grip aşısını yaptırmanız mümkün" dedi.

Dr. Gökçe Demir, pandemi sürecinde insanların grip ve RSV'ye karşı bağışıklığının düştüğünü açıkladı. Uzman, "3 yıla yakın süredir herkes cerrahi maske kullanıyor. Şimdi, bu süreçte maske kullanımının azalması ve insanların daha az korunaklı hale gelmesi nedeniyle bağışıklık hücrelerinin bu virüsleri unuttuğunu söyleyebiliriz" şeklinde uyardı."

Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonlarına dair bilgiler, sağlık alanında uzmanlar tarafından değerlendirildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, antikor seviyelerindeki düşüşün, virüslere daha kolay yakalanmamıza neden olduğunu belirtti. "Bu 3 virüsten çocukları korumak oldukça zor" diyen uzman, çocukların sık temas halinde olmaları nedeniyle birbirlerine hastalıkları bulaştırmalarının daha kolay olduğunu ifade etti.

İlk sırada influenza, ardından RSV ve Covid'in görüldüğü bu dönemde hastalıklardan korunmanın temel yolunun cerrahi maske kullanımı olduğunu belirten Dr. Demir, özellikle risk grubundaki bireylerin ve altta yatan hastalığı olanların kalabalık ortamlarda maske takmalarını önerdi. Hastalıkların artışının yağmur ya da kar yağmamasıyla ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan uzman, "Virüslerdeki artışı kar yağmamasıyla ilişkilendirmek mümkün değil" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Alıcı da üç virüsün aynı anda görüldüğü durumları değerlendirerek, hastaların uzun süre öksürük şikayeti yaşadığını ve bunun bağışıklık sistemi ya da virüsün özellikleriyle ilişkilendirilebileceğini belirtti. Aşıların Kovid'e karşı koruyuculuğunun devam ettiğini ancak hastalığı tamamen engellemediğini ifade eden Doç. Dr. Alıcı, "Her üç virüsten de korunmanın ortak yolu: Maske" diyerek maske kullanımının ve el hijyeninin önemini vurguladı.