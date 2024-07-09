Yapay zeka destekli MR cihazı MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni MR cihazının bölgedeki sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Pehlivan, "Yapay zeka destekli bu cihaz, hızlı ve doğru tanı imkanı sunacak şekilde tasarlandı. Bu teknoloji, Mersin'in sağlık altyapısını daha da güçlendirecek" dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, MR ve ileri düzey görüntüleme hizmetlerinin doğru tanı koymada kritik bir rol oynadığını belirtti. Yaşar, "Yeni MR cihazımız, 70 santimetrelik tünel açıklığı ile hasta konforunu en üst düzeye çıkarıyor. Yapay zeka destekli teknolojileri sayesinde çekim süreleri kısalacak ve görüntü kalitesi artacak" şeklinde konuştu.

Cihazın sunduğu çok çeşitli görüntüleme seçenekleri ve hasta güvenliği odaklı tasarımıyla ilgili detayları paylaşan Yaşar, yeni cihazın hizmete girmesiyle birlikte günlük hasta kapasitesinde önemli artışlar beklediklerini ifade etti.



MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri, yeni teknolojilerle donatılan bu MR cihazının, Mersin'in sağlık altyapısında dönüştürücü bir etkiye sahip olacağını belirtti. Hastane, ilerleyen süreçte tomografi gibi diğer ileri görüntüleme cihazlarını da bünyesine katmayı planlıyor.

