Yozgat'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Bağırsağından 13 Mıknatıslı Boncuk Çıkarıldı

Yozgat'ta Sağlık Skandalı: 4 Yaşındaki Çocuğun Bağırsağında 13 Mıknatıslı Boncuk Bulundu

Yozgat'ta 4 yaşındaki bir çocuğun bağırsaklarında yuttuğu 13 mıknatıslı boncuk başarıyla çıkarıldı. Olay, çocuğun evde oyun oynarken elde ettiği mıknatıslı boncuk bilekliğini yutmasıyla ortaya çıktı. Aile, durumun ciddiyetini fark ederek hemen hastaneye başvurdu.

Yozgat Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, çocuk hastanın durumu hakkında bilgi verildi. Yapılan tetkiklerde çocuğun bağırsaklarında tespit edilen değişik şekil ve boyutlardaki mıknatıslı boncuklar, acil bir operasyonla çıkarıldı.

Doktorlardan Önemli Uyarı

Müdahaleyi gerçekleştiren Doktor Serkan Odabaşı, bu tür vakalarda cisim yutulmasının gecikmesi halinde çocuklarda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğine dikkat çekti. Ailelere, çocukların oyun sırasında dikkatli olmaları ve potansiyel tehlikeleri göz önünde bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.