12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Rekor Katılımla Başladı

Tekvando Turnuvası Antalya'da Start Aldı

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da coşkuyla başladı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, para tekvando ve para poomsae yarışmaları gerçekleştiriliyor. Bu yılki organizasyona, toplam 60 ülkeden 3 bin sporcu katılıyor.

Başkan Tanrıkulu: 'Rekor Katılım'!

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında turnuvaya hazırlık sürecini ve katılımın önemini vurguladı. Tanrıkulu, "Turnuvamız, daha önceki yıllara oranla rekor katılımla gerçekleştiriliyor. Bu bizim için çok önemli bir turnuva. Misafirlerimizi Antalya'da en iyi şekilde ağırlıyoruz," dedi. Ayrıca, G-1 kategorisinde 10 puan veren organizasyonun, G-2 sertifikası alarak 20 puan veren bir uluslararası turnuva haline geldiğini açıkladı.

Şampiyonaya Davet

Tanrıkulu, tüm sporseverleri Antalya'ya davet ederek turnuvanın heyecanına katılmaları için çağrıda bulundu. Turnuvada 9-10 Şubat tarihlerinde yıldızlar, 11-12 Şubat tarihlerinde büyükler ve 13-14 Şubat tarihlerinde gençler kategorileri mücadele edecek. Organizasyonun son iki günü olan 15-16 Şubat tarihlerinde ise tekvando poomsae heyecanı yaşanacak.

Olimpik Hedef: Los Angeles 2028

G-2 kategorisinde (20 puanlık) gerçekleştirilecek müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvando alanında Los Angeles 2028 için olimpik puanlarını toplama fırsatına sahip olacak. Ayrıca, para poomsae ve tekvando poomsae yarışmalarında da sporcular dünyanın sıralama puanlarını kazanma şansına sahip olacak.

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.