Beşiktaş Fibabanka Buducnost VOLI'yi Ağırlıyor

Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'na Hazır

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun ilk haftasında yarın Buducnost VOLI takımını ağırlayacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve saat 20:00'de başlayacak.

Geçmiş Başarılar

Geçtiğimiz sezon turnuvada yarı finale kadar yükselmeyi başaran siyah-beyazlı ekip, grubunu 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayarak play-off'lara katılma hakkı elde etmişti. Play-off aşamasında Dreamland Gran Canaria ve Hapoel Shlomo Tel Aviv gibi zorlu takımları geçmeyi başaran Beşiktaş, yarı finalde JL Bourg takımına elenerek finale bir adım kadar yaklaşmıştı.

Bu sezon, takımın hedefi daha ileriye gitmek ve Avrupa sahnesinde daha fazla başarı kazanmaktır.