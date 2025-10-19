13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı. Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından organize edilen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonaya 36 ülkeden 143 sporcu katıldı.

Ödül töreni

Şampiyonanın ödül töreni İskele Şelale Meydanı'nda gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödülleri FAI yöneticileri ve kent protokolü tarafından takdim edildi.

Erkeklerde sonuçlar

Erkekler kategorisinde Yang Chen (Çin) birinci, Xu Yu (Çin) ikinci, Ivan Pavlov (Sırbistan) üçüncü oldu.

Kadınlarda sonuçlar

Kadınlarda Karolina Koudelova (Çekya) birinciliği elde ederken, Marketa Tomaskova (Polonya) ikinci ve Lisjeta Thaqi (Kosova) üçüncü oldu.

Takımlar klasmanı

Takım kategorisinde şampiyonayı Çin birinci tamamladı; Endonezya ikinci, Kosova ise üçüncü sırada yer aldı.

