Trendyol Süper Lig 16. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde düdüğü Ali Şansalan çalacak.

Haftanın takvimi ve atamalar

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

Hakem atamaları ile ilgili resmi bilgilendirme Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılmıştır.

