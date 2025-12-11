Trendyol Süper Lig 16. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde düdüğü Ali Şansalan çalacak.
Haftanın takvimi ve atamalar
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün
Hakem atamaları ile ilgili resmi bilgilendirme Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılmıştır.
