Nilüfer Belediyespor Eker, İlbank'ı 3-1 Yenerek Seri Sürdürdü

Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında İlbank'ı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini üçe çıkardı, puanı 20’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:06
Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Bursa ekibi güçlü performansıyla galip geldi

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında sahasında ağırladığı İlbank’ı 3-1 mağlup etti. Bursa temsilcisi bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Karşılaşma, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynandı. Maçı tribünden takip edenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, ayrıca Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or yer aldı ve takıma destek verdi.

Taraftarının desteğini arkasına alan Nilüfer ekibi maça etkili başladı ve ilk seti 25-9 gibi farklı bir skorla kazandı. İkinci sette toparlanan konuk ekip İlbank, seti 25-19 alarak durumu 1-1 yaptı.

Bu setin ardından oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Bursa temsilcisi, üçüncü seti 25-15, dördüncü seti ise 25-14 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki çıkışını sürdüren Nilüfer Belediyespor Eker, üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek toplamda 7 galibiyete ulaştı. Puanını 20'ye yükselten takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

Nilüfer Belediyespor Eker, bir sonraki maçında 14 Aralık Pazar günü V.Bank’a konuk olacak.

