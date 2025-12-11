Oltulu Liseliler İl Bilek Güreşinde Zirveye Çıktı

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bilek Güreşi A ve B Kategorileri İl Birinciliği Yarışmaları’nda Oltu’nun lise öğrencileri dikkat çekici başarılara imza attı.

Yarışma ve katılım

Toplam 763 sporcunun katıldığı organizasyonda Oltu’yu temsilen yarışan takımlar, elde ettikleri derece ve performanslarla öne çıktı. Yarışmalara Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beden Eğitimi Öğretmeni Murathan Cengiz başkanlığında oluşturulan 21 kişilik kafile ile katılım sağlandı.

Okulların ve sporcuların başarısı

Yarışmalarda Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi, Oltu Fen Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem bireysel hem takım performanslarıyla öne çıktı. Özellikle Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi öğrencileri; hem başarı sayısı hem de performans kalitesiyle organizasyonun yıldızı oldu.

Kilolarında birincilik ve ikincilik elde eden sporcuların önemli bir bölümü bu okuldan çıktı. Birinciler arasında Selin Kartal ve Sudenaz Sağlam yer alırken, ikincilik elde edenler arasında Musa Uğurlu, Ahmet Arda Gökçe, Melikşah Şahin ve Salih Semiz öne çıktı.

Başarı disiplinli çalışmanın eseri

Beden Eğitimi Öğretmeni Murathan Cengiz öğrencilerin yetişmesindeki emeğinin altını çizdi; disiplinli hazırlık sürecinin elde edilen başarının temel taşlarından biri olduğu belirtildi. Cengiz’in Oltu’da sporun gelişmesine sağladığı katkılar da dikkat çekti.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLEK GÜREŞİ A VE B KATEGORİLERİ İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARI’NDA