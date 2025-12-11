DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,92 -0,2%
ALTIN
5.776,65 0,31%
BITCOIN
3.843.106,75 2,37%

Oltulu Liseliler İl Bilek Güreşinde Zirveye Çıktı

Oltu liselileri, 2025-2026 İl Bilek Güreşi yarışmasında 763 sporcunun katıldığı organizasyonda çok sayıda birincilik ve ikincilik elde etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:06
Oltulu Liseliler İl Bilek Güreşinde Zirveye Çıktı

Oltulu Liseliler İl Bilek Güreşinde Zirveye Çıktı

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bilek Güreşi A ve B Kategorileri İl Birinciliği Yarışmaları’nda Oltu’nun lise öğrencileri dikkat çekici başarılara imza attı.

Yarışma ve katılım

Toplam 763 sporcunun katıldığı organizasyonda Oltu’yu temsilen yarışan takımlar, elde ettikleri derece ve performanslarla öne çıktı. Yarışmalara Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beden Eğitimi Öğretmeni Murathan Cengiz başkanlığında oluşturulan 21 kişilik kafile ile katılım sağlandı.

Okulların ve sporcuların başarısı

Yarışmalarda Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi, Oltu Fen Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem bireysel hem takım performanslarıyla öne çıktı. Özellikle Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi öğrencileri; hem başarı sayısı hem de performans kalitesiyle organizasyonun yıldızı oldu.

Kilolarında birincilik ve ikincilik elde eden sporcuların önemli bir bölümü bu okuldan çıktı. Birinciler arasında Selin Kartal ve Sudenaz Sağlam yer alırken, ikincilik elde edenler arasında Musa Uğurlu, Ahmet Arda Gökçe, Melikşah Şahin ve Salih Semiz öne çıktı.

Başarı disiplinli çalışmanın eseri

Beden Eğitimi Öğretmeni Murathan Cengiz öğrencilerin yetişmesindeki emeğinin altını çizdi; disiplinli hazırlık sürecinin elde edilen başarının temel taşlarından biri olduğu belirtildi. Cengiz’in Oltu’da sporun gelişmesine sağladığı katkılar da dikkat çekti.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLEK GÜREŞİ A VE B KATEGORİLERİ İL BİRİNCİLİĞİ...

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLEK GÜREŞİ A VE B KATEGORİLERİ İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARI’NDA

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oltulu Liseliler İl Bilek Güreşinde Zirveye Çıktı
2
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan Erciyes 38 FK'ya 58 milyon 300 bin TL destek müjdesi
3
Bakırköy Ata Spor Kulübü 'Sporun Enleri'nde İhlas Medya'ya 2 Ödül
4
9 Yaşındaki Defne Mina Şatır’ın Şık Golü Viral Oldu
5
Nilüfer Belediyespor Eker, İlbank'ı 3-1 Yenerek Seri Sürdürdü
6
Astım Hastalığını Yenip 15 Madalya Kazanan Genç Sporcu: Ela Nur Gümüş
7
Ağrı Patnos'ta Taekwondo: Geleceğin Sporcuları Yetişiyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027