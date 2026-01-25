15. Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu Kartal’da Binleri Buluşturdu

Kartal’da gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen ve 15’incisi gerçekleştirilen Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları bir araya getirdi. Kartal Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle yapılan organizasyona yaklaşık 2 bine yakın lisanslı ve amatör sporcu katıldı.

Koşunun startını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel verdi. Sporcular, soğuk havaya rağmen Kartal-Dragos Sahil Yolu boyunca uzanan 10 kilometrelik parkurda mücadele etti. Etkinlik öncesinde sabah saatlerinde kit dağıtımı yapılırken, alanda kurulan çeşitli stantlarda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Dereceler

Erkekler genel klasmanında birinciliği 29 dakika 11 saniye ile Adem Mechaal kazandı. Erkeklerde ilk beş sıralaması şöyle oluştu: 2’ncilik Halil Yaşın, 3’üncülük Recep Berk Şenyurt, 4’üncülük Selim Seven, 5’incilik Aytekin Sanin.

Kadınlar genel klasmanında birinci 34 dakika 15 saniye ile Tuğba Yenigün oldu. Kadınlarda ilk beş: 2’ncilik Damla Çelik, 3’üncülük Özlem Kaya Alıcı, 4’üncülük Özge Çolak, 5’incilik Ceydanur Yılmaz.

Başkan Yüksel: "O bilge ve keskin bir kalemdi, susturulamadı"

Koşunun açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 24 Ocak 1993’te Ankara’da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun mücadelesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Yüksel’in konuşmasından bölümler şunlar:

"Hepimiz bir yandan üzüntülü, bir yandan buruk bir duyguyla buradayken bu organizasyon hepimizin takip ettiği bir etkinliğe dönüştüğü için mutluyuz. O bilge ve keskin bir kalemdi; o susturulamadı. Bu vahşeti, bu acıyı ve bu gözyaşını hiçbir zaman unutmayacağız. Uğur Mumcu ve Uğur Mumcular unutulmaz. İnşallah onların aydınlık yüzü ve onların aydınlık bilgileriyle ülkemiz her zaman aydınlık bir yolda koşmaya devam edecek. Daha güzel günler için hepimize güç kuvvet diliyorum. Bu güzel etkinlikte yer alan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kazananların sözleri

Adem Mechaal yarış sonrası, "Çok güzel bir parkur ve çok güzel bir organizasyon. Bugün buraya biraz da kendimi test etmek için geldim. İyi koştum, hedefim 29’un da altını görebilmek. Organizasyonu yapan herkese teşekkürler, sırada gelecek yarışmalar var" diye konuştu.

Tuğba Yenigün ise, "Çok güzel bir atmosferdi. Bu benim Uğur Mumcu adına koştuğum 3’üncü yarışım; geçen sene de buradaydım. Geçen seneye göre biraz daha iyi koştum. Kazandığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yarış sonunda dereceye giren sporcuların kupaları ve ödülleri Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından takdim edildi. Etkinlik alanında sporcular, organizatörler ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çekildi.

