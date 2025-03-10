16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Milli Takımı'nın Hedefi: A Ligi'ne Yükselmek

Türkiye 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Milli Takımı, A Ligi'ne Yükselmek İçin Hazırlanıyor
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye milli takımı, A Ligi'ne çıkma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyona, 20-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek ve Türkiye A Grubu'nda Avusturya, İsviçre, İrlanda ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Başantrenör Nevriye Yılmaz'dan Açıklamalar
Başantrenör Nevriye Yılmaz, hazırlıkların Kocaeli'de devam ettiğini belirterek, öncelikli hedeflerinin son iki yıldır mücadele ettikleri B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmek olduğunu ifade etti. Ayrıca, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oynayabilecek yetenekleri de yetiştirmek istediklerini dile getirdi.
Yılmaz, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını ve çağrılmayan oyuncuları da takip ettiklerini vurguladı. Türk kadın basketbolunun yaygınlaşması için katılımın artmasını istediğini belirten Yılmaz, şu anda 30 kişilik bir oyuncu havuzuna sahip olduklarını ve bunu 50'ye çıkarma hedeflerinin bulunduğunu kaydetti.
Rakip Analizi ve Oyuncuların Odaklanması
Yılmaz, grup rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirirken, “Rakiplerden çok önce kendi oyunumuza odaklanıp, geniş rotasyonda doğru basketbol oynamak istiyoruz” Milli basketbolcu Naz Secerlioğlu, gruptan çıkma hedeflerini vurgulayarak, kampta yer alan oyuncuların birbirlerini uzun zamandır tanımasının avantaj sağladığını belirtti. Secerlioğlu, geçen yıl gruplarda çıkamadıklarını ama bu yıl takım olarak gruptan çıkmayı hedeflediklerini ifade etti. Şampiyona için önlerinde uzun bir hazırlık süreci olduğunu belirten Secerlioğlu, yaz aylarında daha zorlu kamplar yapacaklarına da dikkat çekti. FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde zorlu rakiplerle yapacağı karşılaşmalara hazırlanan Türkiye milli takımı, A Ligi'ne çıkmayı hedefliyor. İstanbul'da 20-29 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada A Grubu'nda Avusturya, İsviçre, İrlanda ve İzlanda'ya karşı parkede mücadele verecek ay-yıldızlılar, başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde hazırlıklarını Kocaeli'de gerçekleştirdi. FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde zorlu rakiplerle yapacağı karşılaşmalara hazırlanan Türkiye milli takımı, A Ligi'ne çıkmayı hedefliyor. İstanbul'da 20-29 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada A Grubu'nda Avusturya, İsviçre, İrlanda ve İzlanda'ya karşı parkede mücadele verecek ay-yıldızlılar, başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde hazırlıklarını Kocaeli'de gerçekleştirdi.
Secerlioğlu: “Gruptan Çıkmayı Hedefliyoruz”
Milli basketbolcu Naz Secerlioğlu, gruptan çıkma hedeflerini vurgulayarak, kampta yer alan oyuncuların birbirlerini uzun zamandır tanımasının avantaj sağladığını belirtti. Secerlioğlu, geçen yıl gruplarda çıkamadıklarını ama bu yıl takım olarak gruptan çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.
Şampiyona için önlerinde uzun bir hazırlık süreci olduğunu belirten Secerlioğlu, yaz aylarında daha zorlu kamplar yapacaklarına da dikkat çekti.
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde zorlu rakiplerle yapacağı karşılaşmalara hazırlanan Türkiye milli takımı, A Ligi'ne çıkmayı hedefliyor. İstanbul'da 20-29 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada A Grubu'nda Avusturya, İsviçre, İrlanda ve İzlanda'ya karşı parkede mücadele verecek ay-yıldızlılar, başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde hazırlıklarını Kocaeli'de gerçekleştirdi.
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde zorlu rakiplerle yapacağı karşılaşmalara hazırlanan Türkiye milli takımı, A Ligi'ne çıkmayı hedefliyor. İstanbul'da 20-29 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada A Grubu'nda Avusturya, İsviçre, İrlanda ve İzlanda'ya karşı parkede mücadele verecek ay-yıldızlılar, başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde hazırlıklarını Kocaeli'de gerçekleştirdi.