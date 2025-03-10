16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Milli Takımı'nın Hedefi: A Ligi'ne Yükselmek

Türkiye 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Milli Takımı, A Ligi'ne Yükselmek İçin Hazırlanıyor

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye milli takımı, A Ligi'ne çıkma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyona, 20-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek ve Türkiye A Grubu'nda Avusturya, İsviçre, İrlanda ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Nevriye Yılmaz'dan Açıklamalar

Başantrenör Nevriye Yılmaz, hazırlıkların Kocaeli'de devam ettiğini belirterek, öncelikli hedeflerinin son iki yıldır mücadele ettikleri B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmek olduğunu ifade etti. Ayrıca, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oynayabilecek yetenekleri de yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Yılmaz, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını ve çağrılmayan oyuncuları da takip ettiklerini vurguladı. Türk kadın basketbolunun yaygınlaşması için katılımın artmasını istediğini belirten Yılmaz, şu anda 30 kişilik bir oyuncu havuzuna sahip olduklarını ve bunu 50'ye çıkarma hedeflerinin bulunduğunu kaydetti.

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