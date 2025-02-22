17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nda 9. Oldu

17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Başarı

17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'da düzenlenen 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nı 9. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Grup Maçları Sonuçları

Baskent Podgorica'da 13 takımın katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, milli takım A Grubu'nda Hırvatistan, Karadağ, Slovakya, Tunus, İtalya ve Kosova gibi güçlü takımlarla mücadele etti.

Boşnak 'Ay-yıldızlılar', grup aşamasında Tunus'u 23-20, Kosova'yı ise 28-18 yenerek önemli galibiyetler elde etti. Ancak, Slovakya, İtalya, Hırvatistan ve Karadağ takımlarına karşı aldıkları yenilgilerle A Grubu'nu beşinci sırada tamamlamak zorunda kaldılar.

Klasman Maçında Yunanistan'ı Geçtiler

A Grubu'ndan 5. olarak çıkan milliler, klasman maçında Yunanistan'a karşı 21-19'luk bir skorla galip gelerek turnuvayı dokuzuncu sırada tamamladı. Bu sonuç, takımın uluslararası arenada edindiği tecrübenin önemli bir göstergesi oldu.

Sonuç olarak, 17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı'nın elde ettiği bu derece, gelecekteki başarıların habercisi olma niteliği taşıyor.

Karadağ'da düzenlenen 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, klasman maçında karşılaştığı Yunanistan'ı 21-19 yenerek turnuvayı dokuzuncu sırada tamamladı.

Karadağ'da düzenlenen 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, klasman maçında karşılaştığı Yunanistan'ı 21-19 yenerek turnuvayı dokuzuncu sırada tamamladı.