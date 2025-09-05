DOLAR
41,25 -0,22%
EURO
48,38 -0,56%
ALTIN
4.766,41 -1,61%
BITCOIN
4.572.659,95 -0,45%

18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi - Vaclav Jezek Turnuvası (Çekya)

18 Yaş Altı Milli Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nda Radotin Stadı'nda Meksika'yı 4-0 mağlup etti; golleri Ali Pağda, Yusuf Can Karademir ve Hasan Ege Akdoğan kaydetti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:02
18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi - Vaclav Jezek Turnuvası (Çekya)

18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi

Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası kapsamındaki ikinci maçta 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede Meksika'yı farklı mağlup etti.

Maç Detayları

Skor: 4-0

Goller: 8. dakikada Ali Pağda, 22. ve 48. dakikalarda Yusuf Can Karademir, 46. dakikada penaltıdan Hasan Ege Akdoğan kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşma Radotin Stadı'nda oynandı. Maçı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti.

Organizasyonda İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele eden ay-yıldızlılar, turnuvanın son maçında 7 Eylül Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
2
18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi - Vaclav Jezek Turnuvası (Çekya)
3
İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi — Türkiye ile 7 Eylül'de Karşılaşacak
4
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Afyonkarahisar'da Açıldı
5
Fenerbahçe 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
6
İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor
7
A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İsveç Maçına Hazır

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire