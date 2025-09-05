18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi - Vaclav Jezek Turnuvası (Çekya)

18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi

Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası kapsamındaki ikinci maçta 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede Meksika'yı farklı mağlup etti.

Maç Detayları

Skor: 4-0

Goller: 8. dakikada Ali Pağda, 22. ve 48. dakikalarda Yusuf Can Karademir, 46. dakikada penaltıdan Hasan Ege Akdoğan kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşma Radotin Stadı'nda oynandı. Maçı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti.

Organizasyonda İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele eden ay-yıldızlılar, turnuvanın son maçında 7 Eylül Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.